Ο Γιαμάλ σε... προσωπικές στιγμές με γνωστή τραγουδίστρια, Νίκι Νικόλ

Ο Λαμίν Γιαμάλ συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής των ισπανικών ΜΜΕ λόγω της Νίκι Νικόλ αυτή την φορά.

Ο Λαμίν Γιαμάλ συνεχίζει να απασχολεί τα Μέσα της Ισπανίας, ακόμη και μετά το «έξαλλο» πάρτι που διοργάνωσε για να γιορτάσει τα 18α γενέθλιά του. Χορός με μεγαλύτερες γυναίκες, εκκεντρικό ντύσιμο και άφθονο αλκοόλ είχαν την τιμητική τους, προκαλώντας έντονη συζήτηση γύρω από τη συμπεριφορά του νεαρού σούπερ σταρ.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Χάβι ντε Χόγιος, ο 18χρονος άσος της Μπαρτσελόνα εθεάθη σε προσωπικές στιγμές με μία νεαρή γυναίκα, η οποία ήταν η διάσημη ράπερ από την Αργεντινή, Νίκι Νικόλ. Η ίδια είναι 24 ετών και παρευρέθηκε επίσης στο πάρτι γενεθλίων του Γιαμάλ.

Όπως αποκάλυψε πηγή του δημοσιογράφου, οι δυο τους επισκέφθηκαν ένα beach club στις 24 Ιουλίου, όπου φιληθήκαν και αποχώρησαν μαζί γύρω στις 4 τα ξημερώματα.

Επίσης, η συγκεκριμένη ημερομηνία συμπίπτει με την ημέρα που ο Γιαμάλ δημοσίευσε μια φωτογραφία που έγινε viral. Στην εικόνα, απεικονιζόταν να φιλάει μια γυναίκα, με τον ίδιο να ισχυρίζεται τότε πως πρόκειται για τη μητέρα του, γεγονός που τώρα αμφισβητείται έντονα.

🚨👀Malu Trevejo’s reaction after finding out about Lamine Yamal and Nicki Nicole’s alleged relationship:



“Now I understand why he stopped following me out of nowhere now he d*es haha.” pic.twitter.com/dlUodEj7eL