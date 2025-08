Η Ρεάλ Μαδρίτης προχωράει σε δραστικά μέτρα για την επίλυση της επιδημίας τραυματισμών και αλλάζει πλήρω τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το ιατρικό επιτελείο από τη νέα σεζόν.

Η προηγούμενη σεζόν δεν άφησε σε... χλωρό κλαρί τους Μερένγκες, οι οποίοι καθ΄όλη τη διάρκεια ταλαιπωρήθηκαν από μια επιδημία τραυματισμών που δεν έλεγε να αφήσει σε ησυχία το κλαμπ. Ντάνι Καρβαχάλ και Έντερ Μιλιτάο μάλιστα ήταν οι πιο άτυχοι με ρήξεις χιαστών, όμως δεν ήταν μόνοι.

Μόλις δυο άλλωστε ήταν οι παίκτες των Μαδριλένων που κατάφεραν να παραμείνουν υγιείς και διαθέσιμοι για όλα τα παιχνίδια (Μόντριτς - Γκιουλέρ), γεγονός που χτύπησε... καμπανάκια εντός της διοίκησης. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που οι ιθύνοντες αποφάσισαν να «ξηλώσουν» σχεδόν ολόκληρο το ιατρικό επιτελείο!

Όπως αναφέρει το «Athletic», οι άνθρωποι της Ρεάλ προχωρούν σε μαζικές αλλαγές στο ιατρικό τιμ της ομάδας, με αποχωρήσεις και νέες αφίξεις που αναμένονται εντός των επόμενων εβδομάδων.

Οι εσωτερικές διαμάχες που φέρεται να είχαν ξεσπάσει εντός του ιατρικού επιτελείου αποτέλεσαν έναν έξτρα λόγο για την αναδόμηση, με τους Μερένγκες να ελπίζουν πως με τα νέα πρόσωπα θα βοηθήσουν το κλαμπ να ξεπεράσει τα προβλήματα και να αφήσει την εφιαλτική περσινή σεζόν στο παρελθόν.

⚡️Real Madrid to make changes in the medical department after the plague of injuries over the last season

➕Two doctors (Abascal and Rosado) not expected to stay in the first team & two joining the staff (one is Manuel Arroyo, from Granada)@TheAthleticFChttps://t.co/yq1pzkEJYo