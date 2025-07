Η Mundo Deportivo βάζει «φωτιά» στο μεταγραφικό παζάρι, αναφέροντας πως πιθανή πώληση του Ροντρίγκο στη Λίβερπουλ φέρνει... πιο κοντά στους Καταλανούς τον Λουίς Ντίας.

Έστω και χωρίς τη θέλησή της, η Ρεάλ Μαδρίτης ενδέχεται να βοηθήσει την Μπαρτσελόνα, στην προσπάθεια απόκτησης του Λουίς Ντίας, η οποία μέχρι στιγμής παραμένει... άκαρπη.

Ο εξτρέμ της Λίβερπουλ αποτελεί τον κύριο στόχο των «μπλαουγκράνα» μετά το... ναυάγιο με τον Νίκο Γουίλιαμς, ενώ και ο Μάρκους Ράσφορντ είναι πάντοτε στο... τραπέζι του Χάνσι Φλικ. Οι «Reds» δεν έχουν τοποθετηθεί αναφορικά με τα δημοσιεύματα για το μέλλον του Κολομβιανού, που έχει συμβόλαιο σε ισχύ έως το 2027, έχουν όμως «βάλει στο μάτι» τον Ροντρίγκο.

Δεδομένα ο Βραζιλιάνος δεν αποτελεί βασική επιλογή για τον Τσάμπι Αλόνσο, όπως φάνηκε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, στο οποίο αγωνίστηκε μόλις 95 λεπτά σε σύνολο 6 αγώνων. Η Mundo Deportivo σημειώνει πως ο παίκτης αρέσει στο σταφ της αγγλικής ομάδας, και πιθανή μετακίνησή του στο «Άνφιλντ» θα ανοίξει τον δρόμο για Μπαρτσελόνα και Ντίας, ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει πως προτιμά τους πρωταθλητές Ισπανίας έναντι εκείνων της Γερμανίας.

Το δεδομένο είναι πως για να προχωρήσει η περίπτωση Ροντρίγκο είναι πως η ομάδα του Σλοτ θα χρειαστεί χρήματα, τα οποία ίσως λάβει από τους Καταλανούς.

Να σημειώσουμε πως βάσει νέων ρεπορτάζ, η Λίβερπουλ απέρριψε πρόταση 67.5 εκατ. ευρώ της Μπάγερν για τον Ντίας, ζητώντας ένα ποσό κοντά στα 100 «χαρτιά» για να τον παραχωρήσει, κάτι που ωστόσο δεν φαίνεται διατεθειμένη να πράξει.

🚨 Bayern Munich submit official bid to sign Luis Diaz from Liverpool. #FCBayern proposal worth €67.5m; rejected immediately today. #LFC value at €100m+ but informed suitors no plans to sell. Colombia int’l has made clear he wants to leave @TheAthleticFC https://t.co/LJJHKFHSOT