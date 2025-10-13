Πικέ σε Μαρσέλο: «Είναι μέσα στο DNA της Ρεάλ να γκρινιάζετε όταν δεν σας αφήνουν να κλέψετε»

Ο Πικέ δεν κρατήθηκε και πέταξε το... καρφί του στον Μαρσέλο, λέγοντας πως το DNA της Ρεάλ είναι συνδεδεμένο με τις «κλοπές».

Έχουν περάσει 8 χρόνια από εκείνη τη θρυλική βραδιά στο «Καμπ Νου», όμως οι εικόνες παραμένουν χαραγμένες στη μνήμη των φιλάθλων και των παικτών.

Η αποβολή του Κριστιάνο Ρονάλντο στο ισπανικό Σούπερ Καπ του 2017 εξακολουθεί να θεωρείται μία από τις πιο αμφιλεγόμενες στιγμές στην πρόσφατη ιστορία των Clasico. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ είχε μπει ως αλλαγή, σημείωσε ένα εντυπωσιακό γκολ που έδωσε το προβάδισμα στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα επειδή πανηγύρισε βγάζοντας τη φανέλα του.

Λίγο αργότερα, ο CR7 είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα για «θέατρο» έπειτα από επαφή με τον αμυντικό της Μπαρτσελόνα, Σαμουέλ Ουμτιτί. Η αντίδρασή του, όταν έσπρωξε τον διαιτητή Ρικάρντο δε Μπούργος Μπενγκοετσέα, του στοίχισε την απευθείας κόκκινη κάρτα.

Η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του επέβαλε ποινή πέντε αγώνων, έναν για την αποβολή και τέσσερις για την επαφή με τον διαιτητή. Ο Πορτογάλος σούπερσταρ αντέδρασε δημόσια, χαρακτηρίζοντας την τιμωρία «υπερβολική και γελοία», κάνοντας λόγο και για «δίωξη» εις βάρος του.

Στις μέρες μας, η συγκεκριμένη βραδιά έχει μεταφερθεί από το γήπεδο στη streaming πλατφόρμα του Plex, όπου η Kings League, το εξαιρετικά δημοφιλές ισπανικό πρωτάθλημα που ανήκει στον Ζεράρ Πικέ, έχει εξελιχθεί στο ιδανικό σκηνικό για ποδοσφαιρικούς θρύλους.

Ένα νέο πρόσωπο είναι ο Μαρσέλο, ο οποίος πλέον συμμετέχει ως πρόεδρος ομάδας και μίλησε για το παρελθόν του, λέγοντας: «Το να παίζεις στο Καμπ Νου απέναντι στη Μπαρτσελόνα ήταν πάντα κάτι ξεχωριστό. Κάθε φορά που πατάω σε αυτό το γήπεδο, νιώθεις την ιστορία, την αντιπαλότητα… η ενέργεια της Ρεάλ Μαδρίτης είναι αξέχαστη».

Ο Πικέ δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί κατά τη διάρκεια του livestream και απάντησε στον Βραζιλιάνο, αναφέροντας:

«Η φάση με τον Κριστιάνο στο Καμπ Νου — είναι καθαρό πέναλτι! Του βγάζουν κίτρινη κάρτα, μετά σπρώχνει τον διαιτητή και αποβάλλεται. Και του έδωσαν κίτρινη κάρτα για το πέναλτι στον Κριστιάνο! Το καταλαβαίνεις; Δηλαδή, του δίνουν κίτρινη επειδή έσπρωξε τον διαιτητή, ενώ θα έπρεπε να είναι κόκκινη! Και μετά απλώς διαμαρτύρεται; Όχι! Του έδωσαν κίτρινη για το σπρώξιμο στον διαιτητή! Αυτό είναι το λιγότερο! Είναι καθαρή κόκκινη! Μαρσέλο, μη μου τα λες αυτά! Είναι απίστευτο! Δηλαδή, παραπονιούνται όταν δεν μπορούν να κλέψουν. Είναι κυριολεκτικά στο DNA της Ρεάλ Μαδρίτης!»