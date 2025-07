Νάνος που βρέθηκε στο πάρτι του Γιαμάλ, τον υπερασπίστηκε: «Δεν μας έδειξε ασέβεια, δεν καταλαβαίνω γιατί τόσο ''δράμα''»

Υπερασπιστική γραμμή στο πρόσωπο του νεαρού σταρ της Μπαρτσελόνα, καθώς ένας από τους ανθρώπους με νανισμό που βρέθηκε στο πάρτι του τόνισε πως κανείς δεν τους φέρθηκε απαξιωτικά ή με ασέβεια.

Νέα τροπή φαίνεται πως παίρνει η υπόθεση με το πάρτι του Λαμίν Γιαμάλ και τον πιθανό «εξευτελισμό» ατόμων με νανισμό. Ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα που μόλις ενηλικιώθηκε, δέχεται «πυρά» από πάσα κατεύθυνση, μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης πως προσέλαβε νάνους για ψυχαγωγικούς σκοπούς κατά τη διάρκεια των εορτασμών των 18ων γενεθλίων του.

Η υπεράσπιση ωστόσο ήρθε από τους ίδιους τους... πρωταγωνιστές, καθώς ένα από αυτά τα άτομα μίλησε στο Rac1, τονίζοντας πως κανένας στο πάρτι δεν φέρθηκε με ασέβεια ή απαξιωτικά προς το πρόσωπό τους. Ο ίδιος άνθρωπος εξήγησε πως και αυτοί είναι φυσιολογικοί άνθρωποι, η δουλειά τους είναι να διασκεδάζουν τον κόσμο και δεν καταλαβαίνει γιατί υπάρχει τόσο «δράμα» γύρω από την υπόθεση.

«Κανείς δεν μας έδειξε ασέβεια, ας εργαστούμε με την ησυχία μας... Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει τόσο δράμα. Είμαστε φυσιολογικοί άνθρωποι, κάνουμε αυτό που θέλουμε, με απολύτως νόμιμο τρόπο.

Διαφωνώ με την ένωση [που θέλει να μηνύσει τον Λαμίν Γιαμάλ], επιδιώκουν να ταπεινώσουν τους ανθρώπους με νανισμό. Για μερικά χρόνια αυτοί οι άνθρωποι μας βλάπτουν, θέλουν να απαγορεύσουν μια δουλειά που μας αρέσει.

Εργαζόμαστε ως διασκεδαστές, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε λόγω της φυσικής μας κατάστασης; Δεν είμαστε πίθηκοι! Απλώς χορεύουμε, μοιράζουμε ποτά, κάνουμε μαγικά και παραστάσεις».

