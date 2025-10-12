Πόσα χρήματα θα κερδίσει η Μπαρτσελόνα από το ταξίδι στις ΗΠΑ - Η Βιγιαρεάλ παίρνει δωρεάν τους κατόχους διαρκείας

Το Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα για την 17η αγωνιστική της La Liga θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι και οι Καταλανοί θα κερδίσουν ένα σημαντικό ποσό. Σπουδαία κίνηση από το «κίτρινο υποβρύχιο» με τους κατόχους διαρκείας.

Παρά τις αρκετές δημόσιες αντιδράσεις, η αναμέτρηση της Βιγιαρεάλ με την Μπαρτσελόνα για την 17η αγωνιστική της La Liga θα κάνει ένα ταξίδι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Μετά από απόφαση της λίγκας σε συνάρτηση και με το «ΟΚ» της UEFA, το ματς θα λάβει χώρα στο Μαϊάμι και συγκεκριμένα στο ''Hard Rock Stadium'' στις 20 Δεκεμβρίου, σκορπίζοντας εκνευρισμό στις τάξεις των φιλάθλων και των δυο συλλόγων. Ωστόσο, αυτό φαίνεται πως δεν... αγγίζει τους αρμόδιους των δυο αντιπάλων.

Τα... εκατομμύρια στα ταμεία και η σπουδαία κίνηση της Βιγιαρεάλ

Από την μια πλευρά, οι Καταλανοί βλέπουν αυτή την απόφαση ως μια ακόμη πηγή εσόδων για τα ταμεία τους. Υπολογίζεται ότι αμφότερες οι ομάδες θα λάβουν από 5 έως 7 εκατ. ευρώ για αυτή την... έξοδό τους στις ΗΠΑ, κάτι που σίγουρα αρέσει στον Τζοάν Λαπόρτα.

Στο άλλο στρατόπεδο, οι ιθύνοντες του «κίτρινου υποβρύχιου» φαίνεται πως έχουν πάρει μια σπουδαία απόφαση. Όπως αναφέρει δημοσίευμα της AS, πρόκειται να πάρουν μαζί τους στο Μαϊάμι τους φίλους της ομάδας που έχουν εισιτήρια διαρκείας, εντελώς δωρεάν!

«Όποιος κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας θέλει να πάει στο Μαϊάμι για να δει τον αγώνα θα το κάνει δωρεάν, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μετακίνησης και εισόδου», επιβεβαίωσε ο πρόεδρος του συλλόγου, Φερνάντο Ρόιγκ.

Επιπλέον, ο διευθύνων σύμβουλος του συλλόγου ανακοίνωσε επίσης ότι για όσους δεν ταξιδέψουν, σχεδιάζουν να επιστρέψουν έως και το 25% του εισιτηρίου διαρκείας της φετινής σεζόν, έτσι ώστε να «γλυκάνουν» όσους φίλους της Βιγιαρεάλ χάσουν την επίσκεψη της Μπάρτσα στο «Θεράμικα».