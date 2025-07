Με έναν ξεχωριστό τρόπο θέλησε να γιορτάσει την άνοδο της FC Ανδόρας στην La Liga 2 ο Ζεράρ Πικέ, ανεβαίνοντας στην υψηλότερη κορυφή της Ανδόρας, κάνοντας παράλληλα και την παρουσίαση της φανέλας της ομάδας για τη νέα χρόνιά.

Ο ιδιοκτήτης της FC Ανδόρας, Ζεράρ Πικέ, θέλησε να πανηγυρίσει την άνοδο της ομάδας του στην La Liga 2 με έναν ασυνήθιστο τρόπο.

Ο Ισπανός πρώην αμυντικός μαζί με 100 τυχερούς φιλάθλους της ομάδας ανέβηκαν στην «Κομαπεδρόσα», την υψηλότερη κορυφή στο Πριγκιπάτο της Ανδόρας, η οποία αγγίζει τα 3.000 μέτρα με στόχο να γιορτάσουν την άνοδο της ομάδας τους.

Ο πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα επιφύλασσε μια ακόμη έκπληξη στους φίλους της Ανδόρας που βρέθηκαν εκεί.

Πέρα από τους εορτασμούς, παρουσίασε επίσης την νέα εμφάνιση της ομάδας, εμπνευσμένη από την κορυφή της «Κομαπερδόσα», ως σύμβολο της προσπάθειας που καταβλήθηκε για την επιστροφή του συλλόγου στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας.

Ο Ζεράρ Πικέ συνοδευόταν από τον πρόεδρο του συλλόγου, Φεράν Βιλασέκα και τον αθλητικό διευθυντή, Χάουμε Νούνιεθ.

Μάλιστα στο καλό κλίμα που υπήρχε, προστέθηκε και η δήλωση του ίδιου που ανέφερε ότι «Του χρόνου θα γιορτάσουμε ξανά την άνοδο ,αυτή την φορά στην πρώτη κατηγορία».

Η FC Ανδόρα ιδρύθηκε το 1942 και εντάχθηκε στο σύστημα του ισπανικού πρωταθλήματος έξι χρόνια αργότερα, αλλά δεν είχε παίξει ποτέ πάνω από την τρίτη κατηγορία μέχρι τη σεζόν 2022-23.

Ο σύλλογος πέρασε στα χέρια του Ζεράρ Πικέ το 2019 όταν βρισκόταν στην 5η κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου μέσω της εταιρείας «Kosmos Holdings» η οποία του ανήκει.