Βραζιλία: «Χαστούκι» από την Ιαπωνία σε φιλικό ματς, η Σελεσάο του Αντσελότι ηττήθηκε με ανατροπή-εξπρές (vid)
Κάτι που η Βραζιλία επαναπαύτηκε μετά το υπέρ της 2-0, κάτι που το ματς διεξήχθη στο Τόκιο, η Ιαπωνία κατάφερε να πάρει την πρώτη της νίκη (3-2) της ιστορίας της απέναντι στη Σελεσάο -μετά από 13 συναντήσεις- και μάλιστα με ανατροπή-εξπρές στο δεύτερο μέρος!
51’: Japan 0-2 Brazil
FT: Japan 3-2 Brazil
Japan come back to beat Brazil for the first time in their history.
Incredible 🇯🇵💥 pic.twitter.com/SVj5lQnTuE— B/R Football (@brfootball) October 14, 2025
Οι δύο ομάδες έχουν προκριθεί στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026 και το μεταξύ τους φιλικό θα μπορούσε να χαρακτηριστική ως πρώιμη πρόβα τζενεράλε για την μεγάλη διοργάνωση του ερχόμενου καλοκαιριού. H Βραζιλία του Κάρλο Αντσελότι βρέθηκε να προηγείται με δύο τέρματα πριν το ημίχρονο, χάρη στα τέρματα των Πάουλο Ενρίκε και Γκάμπριελ Μαρτινέλι.
Ωστόσο, οι Ιάπωνες πήραν την κατάσταση στα χέρια τους στο δεύτερο ημίχρονο φέρνοντας «τούμπα» τον αγώνα μέσα σε λιγότερο από 20 λεπτά! Ο Μιναμίνο μείωσε στο 52', δέκα λεπτά μετά ο Νακαμούρα ισοφάρισε και το τελειωτικό «χτύπημα» έδωσε ο Ουέντα στο 71', με τους παίκτες της Βραζιλίας να κοιτάνε απογοητευμένοι και... αποσβολωμένοι
🚨 FRIENDLIES! 🌍— Polymarket FC (@PolymarketFC) October 14, 2025
UEDA HAS COMPLETED THE COMEBACK! 🤯
🇯🇵 Japan 3-2 Brazil 🇧🇷
🎥 @_papoboleiros pic.twitter.com/csWuNSzyDL
