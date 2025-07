Όπως αποκάλυψε η Μιγκέλ Γκαγιάν, άνθρωποι της ισπανικής λίγκας μετέφεραν πληροφορίες για τα οικονομικά της Μπαρτσελόνα, οι οποίες ενδεχομένως να «χάλασαν» τη μεταγραφή Νίκο Γουίλιαμς.

Ακόμη και τώρα, λίγες ημέρες από την ανανέωσή του με την Αθλέτικ Μπιλμπάο έως το 2035, ο Νίκο Γουίλιαμς συνεχίζει να απασχολεί το ρεπορτάζ της Μπαρτσελόνα.

Όχι βέβαια αγωνιστικά ή μεταγραφικά, αλλά... παρασκηνιακά. Όπως αποκάλυψε ο Μιγκέλ Γκαγιάν σε live streaming της εκπομπής Jijantes του Ζεράρ Ρομέρο, άνθρωποι της La Liga φέρεται πως είναι υπεύθυνοι για το «ναυάγιο» της μεταγραφής του νεαρού winger στους «μπλαουγκράνα».

Συγκεκριμένα, εξήγησε πως άτομα της λίγκας διέρρευσαν εμπιστευτικά οικονομικά στοιχεία στους ανθρώπους της Βασκικής ομάδας, δίνοντας μάλιστα πρόσβαση ακόμη και σε εκθέσεις οικονομικού ελέγχου. Αυτό φαίνεται πως είχε σαν αποτέλεσμα την «πίεση» από πλευράς Μπιλμπάο προς την οικογένεια του Γουίλιαμς, για το γεγονός ότι η Μπαρτσελόνα δεν θα μπορούσε να τον εγγράψει.

Έτσι, ο ατζέντης του παίκτη ζήτησε να υπάρξει συγκεκριμένος όρος στη συμφωνία των δυο πλευρών για να μπορέσει να αποχωρήσει χωρίς κόστος αν δεν... πετύχει η εγγραφή του, κάτι που έφερε αλλαγή στάσης και από τους Καταλανούς και εν τέλει «χάλασε» το deal.

🚨🚨🌕| BREAKING: La Liga reportedly shared Barcelona’s confidential financial data with Athletic Club just days before Nico Williams’ renewal.



The Basque club was given access to Barça’s interim statements and audit reports, which they later used to pressure the player and his… pic.twitter.com/Lz36K682o6