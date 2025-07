Ο Ιμπραχίμα Κονατέ αποτελεί προτεραιότητα για το κέντρο της άμυνας στη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία δεν αποκλείεται να κινηθεί για τον παίκτη αυτό το καλοκαίρι εφόσον η Λίβερπουλ ρίξει την... τιμή του.

Η άμυνα είναι ένα από τα σημεία που «πονάει» τη Ρεάλ Μαδρίτης κι αυτό είναι κάτι που ο Τσάμπι Αλόνσο διαπίστωσε ήδη από τα πρώτα του ματς στον πάγκο της Βασίλισσας.

Γι' αυτό και ο σύλλογος επιθυμεί να εντάξει επιπλέον αμυντικούς στο ρόστερ, με το όνομα του Ιμπραχίμα Κονατέ της Λίβερπουλ να είναι ένα από αυτά. Όπως ήταν γνωστό, οι Μαδριλένοι εξέταζαν το ενδεχόμενο απόκτησής του ως ελεύθερο το επόμενο καλοκαίρι, όταν και μένει ελεύθερος από τους Reds.

Σύμφωνα με την «AS», η Λίβερπουλ είναι διατεθειμένη να πουλήσει τον Κονατέ το τρέχον καλοκαίρι για τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ! Πάντως, η Ρεάλ δεν μοιάζει πρόθυμη να δώσει ένα τέτοιο ποσό και θα κινηθεί για τον Γάλλο μόνο εάν οι Reds μειώσουν τις οικονομικές τους απαιτήσεις.

🚨 BREAKING: Liverpool want at least €50M for Ibrahima Konaté this summer.



Real Madrid are NOT considering paying that, as they now know that Konaté has decided to join them anyway.



They plan to sign him in 2026 for free, unless Liverpool lower their price now. @diarioas pic.twitter.com/dCIF7oh3dp