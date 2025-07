Σε φυλάκιση 12 μηνών καταδικάστηκε ο Κάρλο Αντσελότι, αφού κρίθηκε ένοχος για φορολογική απάτη, κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Σοβαρά μπλεξίματα με τον νόμο για τον Κάρλο Αντσελότι! Όπως μεταδίδει το ισπανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο EFE, ο Ιταλός τεχνικός καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους αφού κρίθηκε ένοχος για φορολογική απάτη το 2014, όταν ήταν προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης.

Πίσω στο 2015, ο νυν προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας είχε αθωωθεί για υποτιθέμενη απάτη του φόρου εισοδήματος, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί ζημία στο ισπανικό δημόσιο.

Η Εισαγγελία κατηγορούσε τον Αντσελότι για εξαπάτηση του δημοσίου ταμείου κατά 1.062.079 ευρώ για τα οικονομικά έτη 2014 και 2015, κατά την περίοδο της πρώτης του θητείας στη Ρεάλ Μαδρίτης.

