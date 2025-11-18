Ο Τέμπας τα «βάζει» με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τον αγώνα NFL που φιλοξένησε το Μπερναμπέου!

Ο πρόεδρος της LaLiga, Χαβιέ Τέμπας κατηγόρησε ευθέως τη Ρεάλ Μαδρίτης για υποκρισία, καθώς αντιτάχθηκε του αγωνά της Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι, αλλά φιλοξένησε η ίδια στο γήπεδo της με μεγάλη προθυμία αγώνα NFL.

Ο πρόεδρος της LaLiga, Χαβιέ Τέμπας, χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή (16/11) για να εξαπολύσει μια νέα επίθεση κατά της Ρεάλ Μαδρίτης και του προέδρου της Φλορεντίνο Πέρεθ, για την υποκριτική στάση του συλλόγου στη διεξαγωγή του αγώνα Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το «ξέσπασμα» αυτό προήλθε μετά τον αγώνα του NFL μεταξύ των Miami Dolphins και των Washington Commanders που διεξήχθη στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», με τον Τέμπας να σχολιάζει ότι «το γήπεδο ανήκει στον ίδιο σύλλογο που ηγήθηκε της «σταυροφορίας για ακεραιότητα» ενάντια στον επίσημο αγώνα της LaLiga στο Μαϊάμι...».

«Ακούγαμε εβδομάδες ότι σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για τον ισπανικό αθλητισμό επειδή το NFL παίζει στη Μαδρίτη. Πρωτοσέλιδα, ειδικά αφιερώματα, κόκκινα χαλιά... μια εξαιρετική διαφημιστική παρουσίαση για το NFL στην Ισπανία, χρησιμοποιώντας ένα ισπανικό στάδιο», έγραψε ο 63χρόνος πρόεδρος σε μία μακροσκελής ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του στο «X».

Στη συνέχεια άσκησε δριμεία κριτική στον επί χρόνια πρόεδρο των «μερένχες» Φλορεντίνο Πέρεθ λέγοντας πως: «Αυτό που είναι πιο εντυπωσιακό είναι ότι το γήπεδο ανήκει στον ίδιο σύλλογο που ηγήθηκε της «σταυροφορίας για την ακεραιότητα» ενάντια στον επίσημο αγώνα της LaLiga στο Μαϊάμι... και τώρα είναι στην ευχάριστη θέση να το νοικιάσει, έναντι μεγάλης αμοιβής φυσικά. Τότε, είχαν παίκτες και εκπροσώπους να επαναλαμβάνουν το ίδιο αφήγημα, χρησιμοποιώντας πανομοιότυπες φράσεις για τη «νοθεία» της διοργάνωσης. Έστειλαν επιστολές σε κάθε πιθανό ίδρυμα, μόνο που δεν παραπονέθηκαν στον Πάπα, τη στιγμή που ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αθλητισμού κυμάτιζε τη σημαία της «παράδοσης» και η ένωση παικτών (AFE) γέμισε το στόμα του με συζητήσεις για «πληροφορία» και «διαφάνεια», παρά το γεγονός ότι ήταν πλήρως ενημερωμένη για το πώς θα οργανώνονταν ο αγώνας και ότι όλοι οι κανονισμοί θα τηρούνταν».

Ο πρόεδρος της LaLiga επέμεινε ότι «ο αγώνας με το Μαϊάμι είχε εγγυημένο sold out, μια ατζέντα εκδηλώσεων ίση ή και μεγαλύτερη από αυτή που έχουμε δει αυτές τις μέρες, και συνέβαλε στην παγκοσμιοποίηση του ανταγωνισμού μας. Μιλούσαμε για έναν μόνο αγώνα από τους 380 που διεξάγει η LaLiga σε μια σεζόν».

Τέλος, κατά την άποψή του, «είναι σαφές ότι αυτό που επικρατούσε τότε ήταν η παραπληροφόρηση και η έλλειψη οράματος για το μέλλον. Το ζήτημα δεν ήταν ποτέ η ακεραιότητα, η παράδοση ή η πληροφόρηση: το ζήτημα ήταν ποιος κινούσε τα νήματα. Τα κινούσε η LaLiga, ένας θεσμός που όλοι θέλουν να ελέγχουν: κάποιοι για να μην αναπτυχθεί, διευκολύνοντας την προώθηση των μεγάλων διοργανώσεών τους·, άλλοι για να αποσπάσουν περισσότερα χρήματα και άλλοι για να τροφοδοτήσουν τις πολιτικές τους καμπάνιες. Αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε».