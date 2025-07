Το όνομα του Μάρκους Ράσφορντ έχει κυκλώσει η Μπαρτσελόνα για ενίσχυση στο αριστερό άκρο της επίθεσης, με τις δυο πλευρές να ανοίγουν κύκλο επαφών εντός των επόμενων ημερών.

Η «βόμβα» Νίκο Γουίλιαμς τελικά... έσκασε στα χέρια της Μπαρτσελόνα, η οποία ύστερα από μια απότομη αλλαγή πλεύσης από την πλευρά του Ισπανού εξτρέμ αναγκάζεται πλέον να στραφεί σε άλλες επιλογές για ενίσχυση στο αριστερό άκρο της επίθεσης.

Ιδεατό σενάριο αυτή τη στιγμή φαίνεται πως αποτελεί η προσθήκη του Λουίς Ντίας, όμως με δεδομένες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η συγκριμένη επιχείρηση οι Μπλαουγκράνα έχουν ακόμα ένα ηχηρό όνομα στο νου τους.

Ο λόγος για τον Μάρκους Ράσφορντ, ο οποίος έπειτα από μια σεζόν ως δανεικός στην Άστον Βίλα επέστρεψε προσωρινά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Σύμφωνα με το «Footmercato», οι δυο πλευρές αναμένεται να έρθουν σε επικοινωνία εντός των επόμενων ημερών για να συζητήσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας, η οποία μπορεί να έχει τη μορφή είτε δανεισμού, είτε κανονικής μεταγραφής.

Από την πλευρά του ο Άγγλος εξτρέμ είναι πρόθυμος να προχωρήσει σε μεγάλες θυσίες προκειμένου να διευκολύνει τη μετακίνησή του στη Βαρκελώνη και η περίπτωση του τη δεδομένη στιγμή έχει κερδίσει αρκετό έδαφος στα γραφεία των Μπλαουγκράνα.

🚨🔴🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #PL |



❗️Barcelona and Manchester United are expected to open talks in the coming days regarding Marcus Rashford.



➡️ The English left winger is highly motivated to join the Catalan club and is willing to make significant efforts to make the move happen.… pic.twitter.com/DZUymi6AVT