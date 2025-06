Ο θαυματουργός μέσος της Άλκμααρ που ξεχώρισε στο Euro U19, βγαίνοντας πολυτιμότερος παίκτης, αποτελεί σοβαρή επιλογή της «βασίλισσας».

Το «διαμάντι» του Ολλανδικού ποδοσφαίρου κάτω των 19 ετών θέλει να κάνει δικό της η Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Diario As.

Ο λόγος για τον μέσο Κις Σμιτ, που αγωνίζεται με τη φανέλα της Άλκμααρ και πρόσφατα αναδείχθηκε MVP στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κάτω των 19 ετών, το οποίο κατέκτησαν οι «Οράνιε», με εκείνον ηγέτη στον αγωνιστικό χώρο.

Όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα, η «βασίλισσα» τον είχε εδώ και καιρό στη λίστα της, ωστόσο οι εμφανίσεις του στο Euro U19 «ανάγκασαν» τους ανθρώπους της να προχωρήσουν τις διαδικασίες, μιας και οι επαφές έχουν ήδη ξεκινήσει. Ο Σμιτ, δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028, όμως φαίνεται πως οι «μερένγχες» βιάζονται να τον κάνουν δικό τους, τώρα που ακόμη δεν έχει γίνει μεγάλος «ντόρος» γύρω από το όνομά του.

