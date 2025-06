Η Ατλέτικο Μαδρίτης θέλει να εκμεταλλευτεί το διαφαινόμενο ναυάγιο στη μετακίνηση του Τεό Ερναντές στην Αλ Χιλάλ κι άνοιξε κύκλο επαφών για να τον πείσει να επιστρέψει στη Μαδρίτη.

Ανατροπή στο μέλλον του Τεό Ερναντές! Αν και η Μίλαν είχε κάνει αποδεχτή την πρόταση ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ από την Αλ Χιλάλ, ο Γάλλος δεν τα βρίσκει με τους Σαουδάραβες και η Ατλέτικο βρήκε την ευκαιρία να μπει «σφήνα» στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αντικρίζοντας το «κόλλημα» που έχει προκύψει στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ερναντές και Αλ Χιλάλ, οι Ροχιμπλάνκος έκαναν γερό μπάσιμο κι άνοιξαν κύκλο επαφών με την πλευρά του 27χρονου αριστερού μπακ.

Προς το παρόν πάντως οι Κολτσονέρος δεν έχουν κάνει ακόμα κρούση προς τη Μίλαν, καθώς περιμένουν να δουν πώς θα εξελιχθούν οι συζητήσεις με τον Ερναντές. Στόχος των Μαδριλένων πάντως είναι η επιστροφή του στο κλαμπ μετά το 2017, όταν είχε αποχωρήσει για χάρη της συμπολίτισσας, Ρεάλ.

🚨🇫🇷 Theo Hernández, in discussions with Atlético Madrid after turning down Al Hilal bid on Sunday.



Talks ongoing with his camp but no proposal at AC Milan expectations level yet.



Milan had deal done with Al Hilal for €35m and insist on important fee. pic.twitter.com/F52e5PLyhX