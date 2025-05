Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Τζοάν Γκαρσία είναι η Μπαρτσελόνα, που ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει την ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ ρήτρα του από την Εσπανιόλ.

Αποφασισμένη να θωρακιστεί κάτω από τα δοκάρια είναι η Μπαρτσελόνα και να έχει μια ακόμα εξαιρετική επιλογή δίπλα στον Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν και τον Βόιτσεχ Σέζνι.

Οι Μπλαουγκράνα έχουν «κλειδώσει» στο μυαλό τους τον No.1 στόχο τους, που δεν είναι άλλος από τον... περιζήτητο Τζοάν Γκαρσία της Εσπανιόλ, ο οποίος βρίσκεται στα ραντάρ και της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και της Άρσεναλ και της Νιούκαστλ.

