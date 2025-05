Ο Τόνι Κρόος βρέθηκε στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» για να τιμήσει στο αντίο τους Κάρλο Αντσελότι και Λούκα Μόντριτς, με την αγκαλιά του με τον Κροάτη να γίνεται viral.

Οι δυο τους δάμασαν την Ευρώπη κόβοντας και ράβοντας στον άξονα της Ρεάλ, σχηματίζοντας μια από τις πιο εμβληματικές τριπλέτες όλων των εποχών παρέα με τον Κασεμίρο στο χώρο της μεσαίας γραμμής.

Πριν από ένα χρόνο ο Τόνι Κρόος αποχώρησε από τη Βασίλισσα όταν αποφάσισε να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, όμως δώδεκα μήνες αργότερα επέστρεψε στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» για να τιμήσει τον δικό του... Διόσκουρο.

Στο «Last Dance» του Λούκα Μόντριτς μπροστά στο κοινό της Μαδρίτης, ο Γερμανός ήταν παρών στο γήπεδο και τη στιγμή της αλλαγής του Κροάτη κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο για να του χαρίσει μια μεγάλη αγκαλιά.

Το κλικ της φωτογραφίας μάλιστα δεν άργησε να γίνει viral στα social media, με τους δυο τους να χαρίζουν μια τελευταία μοναδική στιγμή μαζί στο χορτάρι του «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Toni Kroos was on the pitch when Luka Modric subbed off in his last home match for Real Madrid 😭🤍 pic.twitter.com/616uU0sLuM