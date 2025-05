Όπως αναφέρει η Athletic, ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης αναμένεται να χειρουργηθεί μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων για πρόβλημα στον ώμο, και θα μείνει εκτός δράσης 3 μήνες.

Την πόρτα του χειρουργείου πρόκειται να περάσει μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων (15/6-13/7) ο Τζούντ Μπέλινγκχαμ, όπως μετέδωσε ρεπορτάζ της Athletic. Μια επέμβαση η οποία θα τον αφήσει εκτός δράσης για περίπου 3 μήνες, με αποτέλεσμα να χάσει την έναρξη της νέας σεζόν.

Συγκεκριμένα, ο Άγγλος χαφ που είχε υποστεί εξάρθρωση ώμου από το Νοέμβριο του 2023 σε ένα παιχνίδι εναντόν της Ράγιο Βαγιεκάνο, όμως έκτοτε φοράει προστατευτικά. Τον περασμένο Οκτώβριο, άνθρωποι της Ρεάλ σε συνεννόηση με γιατρούς αποφάσισαν πως ο Μπέλινγκχαμ κάποια στιγμή θα έπρεπε να χειρουργηθεί, έτσι ώστε να διασφαλιστεί πως ο ώμος του επουλώνεται πλήρως και δεν κινδυνεύει με μεγαλύτερη ζημιά.

Ωστόσο η σεζόν που φτάνει στο φινάλε της ήταν άκρως απαιτητική για την «βασίλισσα», με αποτέλεσμα να μη βρεθεί χρόνος για την επέμβαση, αφού όπως είπαμε ο χρόνος αποκατάστασης εκτιμάται περί τις 12 εβδομάδες. Πλέον, οι αρμόδιο της Ρεάλ αποφάσισαν να προχωρήσει η διαδικασία. Ο 21 ετών μέσος θα αγωνιστεί κανονικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, εκεί όπου οι «μερένγχες» έχουν κληρωθεί σε όμιλο με Αλ Χιλάλ, Πατσούκα και Σάλτσμπουργκ, και, μετά το πέρας της πορείας της Ρεάλ στον θεσμό, θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

