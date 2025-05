Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η μεταγραφή του Ντιν Χάουσεν στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο 20χρονος περνάει στο Λονδίνο τις ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται να υπογράψει έως το 2030.

Ο Ντιν Χάουσεν θα αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή της εποχής Τσάμπι Αλόνσο στη Ρεάλ Μαδρίτης! Η Βασίλισσα είχε μπει στο... κόλπο για την απόκτησή του μόλις την περασμένη Τρίτη (13/05) και τρεις ημέρες μετά φαίνεται πως το deal οδεύει προς την τελική ευθεία.

Η Μπόρνμουθ είχε δώσει τα χέρια με τη Ρεάλ και πλέον η μεταγραφή του 20χρονου αμυντικού θεωρείται θέμα χρόνου, όπως επιβεβαιώνει και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Μάλιστα, ο Χάουσεν περνάει τον πρώτο γύρο των ιατρικών εξετάσεων στο Λονδίνο σήμερα Παρασκευή (16/05), ενώ το συμβόλαιο που θα υπογράψει με τη νέα του ομάδα θα έχει ισχύ έως το 2030.

🚨 BREAKING: Real Madrid agree all details of deal to sign Dean Huijsen, here we go! 🤍⭐️



Huijsen undergoing medical NOW then set to sign five year deal until 2030, Real Madrid will pay £50m to Bournemouth.



Real see Huijsen as top talent and Xabi Alonso wanted to bring him in. pic.twitter.com/P4K9nK63bN