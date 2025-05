Ο Ζοάν Λαπόρτα ήταν πρώτος στους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Μπαρτσελόνα, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για τη δυναμική της ομάδας του μετά τη νίκη επί της Εσπανιόλ.

Η Μπαρτσελόνα μετά τη νίκη με 2-0 κόντρα στην Εσπανιόλ, κατέκτησε το 28ο πρωτάθλημα στην ιστορία της, με τον πρόεδρο Ζοάν Λαπόρτα να παίρνει κανονικά μέρος στους πανηγυρισμούς των παικτών. Ο ίδιος βρέθηκε στα αποδυτήρια εκεί που οι ποδοσφαιριστές είχαν στήσει πάρτι, χόρεψε και φώναξε συνθήματα μαζί τους, ως ένα κανονικό μέλος της ομάδας.

Ο ισχυρός άνδρας των Μπλαουγκράνα, σε δηλώσεις που παραχώρησε μίλησε για το τι σημαίνει αυτή η νίκη για τον σύλλογο, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην αιώνια αντίπαλο, Ρεάλ Μαδρίτης.

«Αυτό το πρωτάθλημα ήταν πιο δύσκολο. Χαίρομαι που ξαναβλέπω τους φίλους της Μπαρτσελόνα χαρούμενους κατακτώντας έναν ακόμη τίτλο κόντρα σε όλους και όλα. Παρά τις προσπάθειες αποσταθεροποίησης που έγιναν, καταφέραμε να πετύχουμε τον στόχο μας. Αυτό που κατάφεραν οι παίκτες, ο Φλικ, ο Ντέκο και το σταφ είναι εκπληκτικό, είναι μια ιστορική σεζόν. Αυτή η ομάδα έχει παρόν και μέλλον, πιστεύω πως μπορούμε να προσδοκούμε πολλά περισσότερα για τη συνέχεια. Φέτος ήμασταν οι καλύτεροι, κερδίσαμε τρεις τίτλους απέναντι στον αιώνιο αντίπαλό μας, παίξαμε όμορφο ποδόσφαιρο και είχαμε εξαιρετικό κλίμα. Αυτή η ομάδα έχει μουσική, έχει μελωδία», είπε ο Λαπόρτα στους δημοσιογράφους.

❗🗣️ Joan Laporta: "We won this league against all odds and everyone... They've tried hard to destabilize us but they couldn't. I'm happy." pic.twitter.com/9fWcwgKMoc