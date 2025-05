Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα Εσπανιόλ - Μπαρτσελόνα, όταν ένα διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος που ήταν συγκεντρωμένο έξω από το γήπεδο!

Εφιαλτικό επεισόδιο στη Βαρκελώνη, λίγη ώρα πριν τη σέντρα του ντέρμπι της Καταλονίας ανάμεσα σε Εσπανιόλ και Μπαρτσελόνα! Όπως μεταδίδουν τα ΜΜΕ στην Ισπανία σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο ατύχημα, όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε περίπου οκτώ οπαδούς που ήταν συγκεντρωμένοι έξω από το γήπεδο.

Η Εσπανιόλ μέσω καθησυχαστικής ανακοίνωσης τόνισε πως δεν έχουν προκύψει σοβαροί τραυματισμοί από τη σύγκρουση, παρά μόνο κάποιοι ελαφροί τραυματισμοί. Από την πλευρά της η Αστυνομία έχει ανοίξει έρευνα για το περιστατικό, αν και προς το παρόν έχει αποκλειστεί η υπόθεση τρομοκρατικής επίθεσης.

Το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζεται από τις αστυνομικές δυνάμεις είναι πως ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος.

Στο σημείο έσπευσαν μετά από λίγη ώρα συνολικά επτά ασθενοφόρα, τα οποία παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες και συν΄δραμαν παράλληλα στον κατευνασμό του τρομοκρατημένου κόσμου.

