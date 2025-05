Ο Γάλλος με το γκολ του απέναντι στη Μαγιόρκα (2-1), έφτασε τα 28 στο φετινό ισπανικό πρωτάθλημα, ξεπερνώντας το «θρυλικό» ρεκόρ του Αλφρέδο Ντι Στέφανο και είναι πλέον ο παίκτης με τα περισσότερα γκολ στην πρώτη του σεζόν.

Δεν σταματάει να σκοράρει ο Κιλιάν Μπαπέ! Ο Γάλλος σταρ βρήκε για ένα ακόμη παιχνίδι δίχτυα, αφού με δικό του τέρμα η Ρεάλ Μαδρίτης ισοφάρισε σε 1-1 τη Μαγιόρκα, πριν έρθει ο νεαρός Χακόμπο στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων να δώσει το τρίποντο στη «βασίλισσα» και παράταση στην στέψη της επίδοξης πρωταθλήτριας Μπαρτσελόνα.

Με το γκολ αυτό ο 26χρονος επιθετικός έφτασε τα 28 σε επίπεδο La Liga (και 40 συνολικά), νούμερο με το οποίο ξεπέρασε τα 27 του Αλφρέδο Ντι Στέφανο και πήρε πλέον την κορυφή της λίστας με τα περισσότερα «τεμάχια» σε debut season.

28 - Kylian Mbappé has scored 28 goals in 32 games in LaLiga 2024/25, the most by a player in his first season for Real Madrid in the history of the competition (Alfredo Di Stéfano, 27 in 1953/54). Amazing. pic.twitter.com/sEoOn953vw