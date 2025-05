Η ήττα από τη Θέλτα δεν ήχησε καθόλου καλά στους οπαδούς της Σεβίλλης, οι οποίοι βρέθηκαν με άγριες διαθέσεις έξω από το προπονητικό κέντρο και ανάγκασαν τους παίκτες να περάσουν εκεί το βράδυ τους.

Σε βαθιά εσωτερική κρίση έχει περιέλθει η Σεβίλλη το τελευταίο διάστημα, με την ήττα από τη Θέλτα το απόγευμα του Σαββάτου (3-2) να πυροδοτεί την οργή των οπαδών της που καταφέρθηκαν εναντίον παικτών και διοίκησης.

Οι Ανδαλουσιανοί υπέστησαν την 6η ήττα στα τελευταία 8 παιχνίδια τους (0-2-6, τελευταία νίκη από τις αρχές Μαρτίου), κινδυνεύουν έτσι να βρεθούν στο +4 από τη ζώνη του υποβιβασμού (αν κερδίσει σήμερα η Λεγκανές) και τα πράγματα ξέφυγαν μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, περίπου 100 οπαδοί βρέθηκαν έξω από το προπονητικό κέντρο της ομάδας με άγριες διαθέσεις, πετώντας αντικείμενα στο πούλμαν κατά την άφιξη της αποστολής.

🚨🇪🇸 Big tensions at Sevilla Football Club overnight following the 3-2 loss to Celta Vigo...



Hundreds of fans broke down the doors of the and stormed the training ground. They are angry with the team's attitude, reports @tjcope. pic.twitter.com/8VebOP393e