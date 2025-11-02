Τα συγκινητικά λόγια του Σιμεόνε στον Αλμέιδα: «Τον αγαπώ πολύ, σαν άνθρωπο και επαγγελματία»

Οι δυο προπονητές υπήρξαν συμπαίκτες σε Λάτσιο και Εθνική Αργεντινής και δεν δίστασαν να μιλήσουν και να αποθεώσουν ο ένας τον άλλον, πριν τη «μάχη» τους στο Ατλέτικο - Σεβίλλη (3-0, 1/11).

Μια πολύ ενδιαφέρουσα «μάχη» είχαμε στους πάγκους του χθεσινού (1/11) Ατλέτικο Μαδρίτης εναντίον Σεβίλλης, για την 11η αγωνιστική της La Liga, καθώς δυο φίλοι από τα παλιά, συναντήθηκαν ως αντίπαλοι.

Ντιέγκο Σιμεόνε και Ματίας Αλμέιδα προτού δουν τους ποδοσφαιριστές τους να τα δίνουν όλα στο χορτάρι του «Μετροπολιτάνο» και τους γηπεδούχους να επικρατούν με 3-0, είχαν μια πολύ όμορφη μίνι-συζήτηση μπροστά στις κάμερες.

Οι δυο Αργεντίνοι που στο παρελθόν συνυπήρξαν σε Λάτσιο και Εθνική ομάδα, μίλησαν μπροστά στην κάμερα του DAZN, με τον Τσόλο να αποκαλύπτει πως προσπάθησε από νωρίς να πείσει τον Αλμέιδα να ασχοληθεί με την προπονητική, αναγνωρίζοντας τα προσόντα του.

«Όταν ξεκίνησα την προπονητική, τον συνάντησα και είχε ήδη τα προσόντα για να είναι αυτό που είναι, και μου είπε ότι δεν ήμουν έτοιμος και ότι δεν ήταν ακόμα η κατάλληλη στιγμή. Και η αλήθεια είναι ότι το εκτίμησα πραγματικά αυτό, επειδή πολλοί άνθρωποι θα με υποστήριζαν, θα ήταν εκεί και θα εκμεταλλεύονταν μια ευκαιρία εργασίας».

Από πλευράς του, ο «Πελάδο» εξήγησε πως ο Σιμεόνε έχει μεγάλο πάθος για το ποδόσφαιρο, το οποίο μετέδωσε σε αρκετούς συναδέλφους του.

«Όλοι γνωρίζουν το πάθος του για το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι έχει μεταδώσει αυτό το πάθος σε πολλούς από εμάς. Ήμουν κατά του ποδοσφαίρου, το ξέρει αυτός, δεν μιλούσα για ποδόσφαιρο. Οργάνωσε ακόμη και ένα δείπνο για την ομάδα με ποτήρια, μπουκάλια... πολλή αφοσίωση, και γι' αυτό έχτισε και συνεχίζει να χτίζει αυτή την καριέρα. Αλλά κάναμε και άλλες υπέροχες συζητήσεις, και αυτά ήταν χρόνια που σκέφτομαι, «πόσο γρήγορα πέρασαν, δεν υπήρχαν ρυτίδες». Αλλά το ζήσαμε αυτό, και αυτό θα μείνει μαζί μας για πάντα.»

🇦🇷❤️ Sevilla manager Matias Almeyda and Atleti manager Diego Simeone did a interview together before they faced each other! 🥰🫂 pic.twitter.com/65wBwgHVvv — EuroFoot (@eurofootcom) November 1, 2025

«Έχουν περάσει πολλά χρόνια από την τελευταία φορά που ειδωθήκαμε. Έχουν περάσει περίπου 15 χρόνια, στην πραγματικότητα. Είναι χαρά μου, η αλήθεια είναι ότι τον αγαπώ πολύ, ως άνθρωπο, ως επαγγελματία, ξέρει ότι τον αγαπώ πραγματικά. Είναι καλό παιδί και οι καλοί τύποι είναι σπάνιοι στο ποδόσφαιρο», κατέληξε ο τεχνικός των Μαδριλένων.