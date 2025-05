Η Ατλέτικο Μαδρίτης παραχώρησε στον Bad Bunny το «Metropolitano» για 10 συναυλίες και ετοιμάζεται να βάλει στα ταμεία της μέχρι και 15 εκατ. ευρώ από τις πωλήσεις των εισιτηρίων.

Η απόφαση της Ατλέτικο Μαδρίτης να μετατρέψει το «Metropolitano» σε συναυλιακό hotspot αποδεικνύεται χρυσοφόρα για την ομάδα, που πρόκειται να κερδίσει ένα τεράστιο ποσό μέσα στον επόμενο χρόνο. Ο Bad Bunny, ένας από τους μεγαλύτερους σταρ της παγκόσμιας μουσικής σκηνής αυτήν την εποχή, πήρε το «πράσινο φως» από τους Ροχιμπλάνκος και ετοιμάζεται να κάνει 10 συναυλίες στο γήπεδό τους, οι οποίες έχουν ήδη ξεπουλήσει. Η αρχική συμφωνία με τον Bad Bunny ήταν για οκτώ εμφανίσεις, όμως ο αριθμός αυτός αυξήθηκε μετά από τη μεγάλη ζήτηση που υπήρχε.

Ο Ισπανός δημοσιογράφος Ρουμπέν Ουρία που ασχολείται με τα νέα της Ατλέτικο, αποκάλυψε μάλιστα ότι από τις συγκεκριμένες συναυλίες ο σύλλογος θα έχει καθαρά έσοδα 12 έως 15 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό, χωρίς να υπολογίζονται τα επιπλέον έσοδα από άλλους καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στο στάδιό της μέσα στους επόμενους μήνες.

Ο Bad Bunny, κατά κόσμον Μπενίτο Αντόνιο Μαρτίνες Οκάσιο, είναι ένας Πορτορικανός τραγουδιστής που τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο της ραπ και του reggaeton. Έχει σαρώσει στα GRAMMYs και κυριαρχεί και στα charts του Billboard. Με το τελευταίο του άλμπουμ «Debí Tirar Más Fotos» έχει σπάσει κάθε ρεκόρ καθώς βρισκόταν επί τρεις εβδομάδες στο Νο1 του Billboard και για 16 συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή των charts της Λατινικής Αμερικής.

Ό ίδιος δεν είναι μόνο μουσικός, αλλά πρωταγωνιστεί και σε διαφημιστικές καμπάνιες πασίγνωστων εταιριών, με αυτές των Adidas και Calvin Klein να γίνονται viral κάνοντας το όνομά του ένα τεράστιο brand, πολύ δημοφιλές στο παγκόσμιο στερέωμα.

