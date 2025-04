Γιαμάλ:«Όσο κερδίζω, δεν μπορούν να μου πουν τίποτα!»

Ο Λαμίν Γιαμάλ,απάντησε στις κριτικές, τονίζοντας πως όσο συνεχίζει να κερδίζει, δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν, ενώ εξήγησε και για την αλλαγή στο μαλλί του.

Ο Λαμίν Γιαμάλ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του μεγάλου αγώνα της Μπαρτσελόνα με την Ίντερ (30/4, 22:00) για τον πρώτο ημιτελικό του Champions League. Το 17χρονο wonder kid εμφανίστηκε με αυτοπεποίθηση, απάντησε σε όσους τον κατηγορούν ότι έχει... «καβαλήσει το καλάμι», εξήγησε γιατί έβαψε τα μαλλιά του, ενώ αναφέρθηκε και στην προφητική ατάκα που είχε πει πριν τον τελικό του Copa del Rey με τη Ρεάλ: «Είχα πει στον Αραούχο ότι η Ρεάλ δεν μας κερδίζει φέτος».

Αναλυτικότερα ο Γιαμάλ ανέφερε για τις αντιδράσεις στις δηλώσεις του σχετικά με τη Ρεάλ Μαδρίτης:«Όσο κερδίζω, κανείς δεν μπορεί να μου πει τίποτα Όταν με κερδίσουν, τότε ναι!».

Όσον αφορά το νέο του λουκ που δεν περασε απαρατήρητο, ο Λαμίν Γιαμάλ αποκάλυψε:«Βάφω τα μαλλιά μου και κάνω διάφορα γιατί βαριέμαι στο σπίτι! Έτσι περνάει η ώρα πιο γρήγορα».

Ακόμη ο 17χρονος σταρ ξεκαθάρισε τη στάση του απέναντι στις συγκρίσεις με άλλους θρύλους του ποδοσφαίρου, όπως ο Λιονέλ Μέσι:« Δεν συγκρίνω τον εαυτό μου με κανέναν, ούτε καν με τον Μέσι... Θαυμάζω τον Λέο, είναι ο καλύτερος στην ιστορία.Εγώ απλώς επικεντρώνομαι στο να βελτιώνομαι οι συγκρίσεις με άλλους παίκτες δεν έχουν κανένα νόημα. Ως ποδοσφαιριστή, θέλω με θυμούνται σαν παίκτη. Ως άνθρωπο, να με θυμούνται ως ευγενικό. Αυτό μου δίδαξαν οι γονείς μου στο σπίτι. Πιστεύω ότι στην ηλικία μου λίγοι έχουν παίξει τόσα ματς με την Μπάρσα και κρατάω αυτό. Εκτιμώ το ότι διατηρώ το κίνητρο, τη συνέπεια και το επίπεδο που έχω στα 17 μου. Δεν το κάνει αυτό ο καθένας».

