Η Ρεάλ Μαδρίτης «σπάει» τον κανόνα της και προσφέρει διετές συμβόλαιο στον Τιμπό Κουρτουά, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα.

Ο Τιμπό Κουρτουά φαίνεται πως αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση για τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ετοιμάζεται να «σπάσει» τον κανόνα και να του προσφέρει νέο διετές συμβόλαιο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Relevo», η Βασίλισσα σκοπεύει να επεκτείνει τη συνεργασία της με τον 32χρονο Βέλγο τερματοφύλακα, παρότι το τρέχον συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026. Μέχρι σήμερα, οι παίκτες που περνούσαν τα 30 ανανέωναν μόνο για μία σεζόν, όμως στην περίπτωση του Κουρτουά, οι Μαδριλένοι δείχνουν πρόθεση να κάνουν την εξαίρεση.

Thibaut Courtois is set to renew his Real Madrid contract for TWO years.



The Spanish club will break their policy of only giving one year renewals to players who are over 30-years old.



(Source: @relevo) pic.twitter.com/tUO2l8fVx7