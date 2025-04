Ειλημμένη παρουσιάζεται η απόφαση γύρω από το μέλλον του Κάρλο Αντσελότι, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν από τη Ρεάλ και θα αναλάβει την εθνική Βραζιλίας.

Το πλήρωμα του χρόνου έφτασε για τον Κάρλο Αντσελότι, καθώς ο Ιταλός προπονητής δεν αναμένεται να συνεχίσει και τη νέα σεζόν στον πάγκο της Ρεάλ. Σύμφωνα με το «Athletic», ο έμπειρος προπονητής έχει ενημερώσει τους συνεργάτες του πως θα αποχωρήσει στο τέλος της φετινής περιόδου από την τεχνική ηγεσία, θέτοντας τέλος σε μια κοινή πορεία τεσσάρων ετών.

Η ήττα με 3-2 στον τελικό του Copa Del Rey από τη Μπαρτσελόνα αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι σε μια ήδη βαριά ατμόσφαιρα εις βάρος του 65χρονου, ο οποίος έχει δεχτεί σφοδρή κριτική για την εικόνα της Βασίλισσας καθ΄όλη τη διάρκεια της φετινής περιόδου.

Το «Athletic» μάλιστα συμπληρώνει πως ο Αντσελότι γνωρίζει ήδη τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, καθώς πρόκειται να αναλάβει τα ηνία της εθνικής Βραζιλίας τον προσεχή Ιούνιο υπογράφοντας συμβόλαιο με διάρκεια μικρότερη των τριών ετών.

Όσον αφορά τη Ρεάλ ,φαβορί τη δεδομένη στιγμή για να διαδεχθεί τον Ιταλό στον πάγκο παρουσιάζεται ο Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος διανύει την τρίτη του σεζόν στον πάγκο της Λεβερκούζεν.

Προς το παρόν πάντως παραμένει αν άγνωστο αν ο Ισπανός ή κάποιος νέος προπονητής θα οδηγήσει τη Ρεάλ στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, καθώς στη Μαδρίτη εξετάζεται και η επιλογή να πορευτούν στη διοργάνωση με μια προσωρινή λύση, όπως ο Σαντιάγο Σολάρι.

Real Madrid manager Carlo Ancelotti is set to leave the club and will take the Brazil head coach role.



