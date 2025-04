Ο Ραφίνια παραδέχθηκε πως δύσκολα θα έλεγε «όχι» σε αστρονομική προσφορά από τη Σαουδική Αραβία, εάν είχε δεχθεί μία τέτοια πέρυσι που δεν διένυε και τις καλύτερες μέρες του στην Μπαρτσελόνα.

Οι δύσκολες μέρες του Ραφίνια στην Μπαρτσελόνα αποτελούν παρελθόν, με τη φετινή σεζόν να αποτελεί τρανή απόδειξη για αυτό, καθώς ο Βραζιλιάνος είναι από τους καθοριστικότερους παίκτες των Μπλαουγκράνα.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κανάλι TNT της Βραζιλίας, αποκάλυψε ότι πρόσφατα δέχθηκε πρόταση από τη Σαουδική Αραβία και μάλιστα με πολύ υψηλές απολαβές και παραδέχθηκε ότι εάν του είχε γίνει πέρυσι, θα ήταν αρκετά πιθανό να την είχε αποδεχθεί.

«Χθες ενημερώθηκα για μία πρόταση από τη Σαουδική Αραβία και ειλικρινά εξεπλάγην, γιατί τα λεφτά είναι πολλά! Αν μου είχαν κάνει αυτή την προσφορά πέρυσι, νομίζω ότι θα είχα πάει. Τότε ήμουν λίγο συντετριμμένος και η συγκεκριμένη προσφορά θα άλλαζε εντελώς τη ζωή μου, καθώς και της οικογένειάς μου. Και όποιος λέει ότι δεν θα πήγαινα, λέει ψέματα, γιατί είναι αδύνατο να βλέπεις τέτοια ποσά και να μη σκέφτεσαι ότι θα μπορούσαν να σου αλλάξουν τη ζωή», δήλωσε ο Βραζιλιάνος.

RAPHINHA NA ARÁBIA SAUDITA? 😨🇸🇦 Em papo exclusivo com o nosso @marcelobechler, o craque brasileiro comentou sobre as propostas com altos valores e a possibilidade de deixar o Barça! 💵



Você acompanha a entrevista completa neste sábado, no canal da TNT Sports Brasil no YouTube! pic.twitter.com/uKR7HySjBA