Ο Ραφίνια μίλησε στο «ESPN», ενόψει του Clasico με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αποκαλύπτοντας τις τάσεις φυγής που είχε κατά το πρώτο του διάστημα στην Μπαρτσελόνα.

Σε έναν από τους καλύτερους, αλλά και πιο κομβικούς παίκτες της Μπαρτσελόνα του Χάνσι Φλικ έχει εξελιχθεί ο Ραφίνια τη φετινή σεζόν, με τον Βραζιλιάνο να πρωταγωνιστεί με χατ-τρικ στη νίκη των Μπλαουγκράνα επί της Μπάγερν Μονάχου στο Champions League. Είναι ακόμη Οκτώβρης και ο Ραφίνια μετράει εννέα γκολ και οκτώ ασίστ σε 13 εμφανίσεις, επίδοση κοντά στην περσινή του, μόνο που τότε χρειάστηκε 37 ματς.

Στην τρίτη του σεζόν με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, δείχνει ότι αυτή θα είναι μάλλον και η καλύτερή του από όταν πήγε στη Βαρκελώνη το καλοκαίρι του 2022 ερχόμενος από τη Λιντς. Όπως παραδέχθηκε ο ίδιος σε δηλώσεις του στο «ESPN», ενόψει του Clasico με τη Ρεάλ Μαδρίτης (26/10, 22:00), δυσκολεύτηκε πολύ το πρώτο διάστημα και δεν ήταν λίγες οι φορές που σκέφτηκε να αποχωρήσει από την ομάδα.

«Υπήρχαν αρκετές στιγμές, όχι μόνο μία, που σκέφτηκα να φύγω από την Μπαρτσελόνα. Οι πρώτοι μου έξι μήνες εδώ, από το καλοκαίρι μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ, ήταν μία περίοδος που δεν είχα ξεκινήσει καλά, οπότε πέρασε από το μυαλό μου να φύγω. Αμφέβαλα για τον εαυτό μου, έχω την κακή συνήθεια να μου ασκώ έντονη κριτική, οπότε αυτή η πίεση με έκανε να το σκεφτώ.

Μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο είχα μία μεγάλη μεταστροφή μέσα σε έξι μήνες. Πέρυσι, μετά τους τραυματισμούς που είχα έβλεπα ότι ο σύλλογος ήθελε να με πουλήσει, οι οπαδοί ήθελαν να φύγω, οπότε πέρασε από το μυαλό μου να αποχωρήσω και να πάω κάπου χωρίς πίεση.

Raphinha has told ESPN that he considered leaving Barcelona on several occasions during his first two seasons at the club 😯 pic.twitter.com/85oODAQFrO