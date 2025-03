Ραφίνια: «Σκεφτόμουν να φύγω από την Μπαρτσελόνα μετά το Copa America»

Η άφιξη του Χάνσι Φλικ άλλαξε ριζικά την κατάσταση για τον Ραφίνια στην Μπαρτσελόνα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε συνέντευξή του.

Ο Ραφίνια πραγματοποιεί μια εξαιρετική σεζόν με την Μπαρτσελόνα, αφήνοντας πίσω τις αμφιβολίες που τον έκαναν να σκεφτεί την αποχώρησή του πριν λίγους μήνες. Όπως εξήγησε ο ίδιος στη «Geglobo», η κατάσταση άλλαξε ριζικά με την έλευση του Χάνσι Φλικ.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός είναι ασταμάτητος φέτος, έχοντας βρει δίχτυα 27 φορές και μοιράσει 20 ασίστ σε 42 συμμετοχές με τους Μπλαουγκράνα. Ο ίδιος τόνισε πως ένα τηλεφώνημα ήταν καθοριστικό για να παραμείνει στην Μπαρτσελόνα.

«Ο Χάνσι Φλικ με πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε να πάω στην προπόνηση πριν πάρω μια απόφαση, γιατί ήθελε να μιλήσει μαζί μου και με υπολόγιζε. Αυτό ήταν το σημείο καμπής στην απόφασή μου να μείνω. Μίλησα με τη γυναίκα μου και της είπα: "Αν αυτός ο άνθρωπος είναι δίκαιος και δει την προσπάθεια που βάζω στην προπόνηση, θα με θέλει σε μία εβδομάδα και δεν θα το μετανιώσει. Και πιστεύω πως είχα δίκιο."» ανέφερε χαρακτηριστικά ο 28χρονος Βραζιλιάνος.

Ακόμη αποκάλυψε πως ήθελε να φύγει το καλόκαιρι, γιατί δεν ένιωθε άνετα μέχρι το τηφώνημα του Γερμανού τεχνικού: «Σκεφτόμουν να φύγω από την Μπαρτσελόνα μετά το Copa America. Δεν ένιωθα άνετα ψυχολογικά μέχρι που με πήρε ο Φλικ. Κάθε μέρα υπήρχαν φήμες για το αν θα υπογράψω σε αυτή ή την άλλη ομάδα. Τα πράγματα δεν πήγαν όπως έπρεπε· είχα μια χειρότερη σεζόν από ό,τι περίμενα και έβλεπα τον κόσμο να μου ζητάει να φύγω, ενώ καθημερινά κυκλοφορούσαν ρεπορτάζ για την αποχώρησή μου. Το σκέφτηκα σοβαρά».

