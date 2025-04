Ο πρώην προπονητής της Μπαρτσελόνα, Ρόναλντ Κούμαν, αποδοκίμασε την κριτική που ασκείται στον Κάρλο Αντσελότι τονίζοντας πως δεν ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος για την εικόνα της Ρεάλ.

Ο Κάρλο Αντσελότι βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής όσον αφορά τη σεζόν που διανύει φέτος η Ρεάλ Μαδρίτης, κυρίως λόγω της αγωνιστική εικόνας της ομάδας. Για αυτόν τον λόγο, το μέλλον του στον σύλλογο δείχνει αρκετά «σκοτεινό», ενώ έπεται και ο κρίσιμος τελικός Κυπέλλου Ισπανίας απέναντι στην Μπαρτσελόνα (26/04, 23:00).

Παρ' όλα αυτά, βρήκε έναν... σύμμαχο στο πρόσωπο του πρώην προπονητή της Μπαρτσελόνα και νυν ομοσπονδιακού τεχνικού της Ολλανδίας, Ρόναλντ Κούμαν. Ο Ολλανδός υποστήριξε ότι η αδυναμία της Ρεάλ είναι ευθύνη συλλογική και όχι μόνο του Αντσελότι.

«Τελικά, στο ποδόσφαιρο οι προπονητές είναι αυτοί που ευθύνονται. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο Αντσελότι κάνει σπουδαία δουλειά, είναι ο προπονητής που έχει κερδίσει τους περισσότερους τίτλους στον κόσμο. Διαχειρίζεται πολύ καλά μια ομάδα όπως η Ρεάλ, με τόσους πολλούς αστέρες. Για μένα, δεν είναι ένοχος. Αν δεν κέρδισαν, τότε πρέπει να αναζητήσουμε τις ευθύνες όλων. Αλλά στο τέλος, πάντα φταίει ο προπονητής», τόνισε ο Κούμαν, ο οποίος αρνήθηκε να χρίσει φαβορί ενόψει του αυριανού τελικού.

Ronald Koeman: "Ancelotti is not to be blamed for what is happening to Madrid." pic.twitter.com/xPtpYOHBUJ