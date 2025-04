Ο Ρεάλ Μαδρίτης επιβεβαίωσε ότι η σεζόν τελείωσε για τον Εντουαρντό Καμαβινγκά, καθώς ο Γάλλος χαφ διαγνώστηκε με ρήξη των προσαγωγών.

Χωρίς τον Εντουαρντό Καμαβινγκά θα συνεχίσει μέχρι το φινάλε της σεζόν ο Κάρλο Αντσελότι, καθώς ο 22χρονος έχει υποστεί ρήξη του αριστερού προσαγωγού του. Η Ρεάλ Μαδρίτης έβγαλε ιατρικό ανακοινωθέν σχετικά με την κατάσταση του παίκτη, μέσω του οποίου επιβεβαίωσε ότι έχει τραυματιστεί σοβάρα και χωρίς να προσδιορίζει το διάστημα της απουσίας του.

«Μετά τις εξετάσεις που έγιναν σήμερα στον παίκτη μας Εντουαρντό Καμαβινγκά από τις Ιατρικές Υπηρεσίες της Ρεάλ Μαδρίτης, διαγνώστηκε με πλήρη ρήξη του αριστερού προσαγωγού τένοντα. Εκκρεμεί η εξέλιξη», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι Μαδριλένοι.

Παράλληλα, τα ΜΜΕ στην Ισπανία κάνουν λόγο για ένα πρόβλημα που θα πάρει έως και δύο μήνες για να ξεπεραστεί πλήρως, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων το προσεχές καλοκαίρι. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ίδιος ο Κάρλο Αντσελότι είχε πει πως ο Καμαβιγκά δεν είναι σε κατάσταση να αγωνιστεί ούτε στο clasico του τελικού Κυπέλλου Ισπανίας με την Μπαρτσελόνα.

Ο 22χρονος φέτος έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά από τραυματισμούς. Στην αρχή της σεζόν είχε πρόβλημα στο γόνατο που τον άφησε στα pits ένα μήνα, ενώ και τον Ιανουάριο είχε πρόβλημα στον αχίλλειο τένοντα, χάνοτας έτσι τρία παιχνίδια με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

