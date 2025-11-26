Ραούλ Μπράβο: «Κανείς δεν μας νίκησε στο ''Καραϊσκάκης'', δεν θα είναι εύκολο για τη Ρεάλ»

Ο πρώην Ισπανός αριστερός μπακ που φόρεσε τη φανέλα αμφότερων ομάδων, μίλησε σε ισπανικό μέσο για το αποψινό σπουδαίο ματς, λέγοντας πως δεν θα είναι εύκολο για τη Ρεάλ.

Ένας ποδοσφαιριστής με πέρασμα τόσο από τη Ρεάλ Μαδρίτης, όσο και από τον Ολυμπιακό, είναι ο Ραούλ Μπράβο. Ο πρώην αριστερός μπακ, πέρασε από τα μέρη μας μεταξύ 2007 και 2011 (με ενδιάμεσους δανεισμούς σε Νουμάνθια και Ράγιο Βαγιεκάνο), ως μεταγραφή από τους Μαδριλένους έναντι περίπου 2.3 εκατ. ευρώ.

Με τους Πειραιώτες κατέκτησε 3 πρωταθλήματα και 1 Κύπελλο, καταγράφοντας συνολικά 85 συμμετοχές (5 ασίστ), μερικές εκ των οποίων και στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Στο σήμερα, μίλησε στη Marca, για το αποψινό (26/11, 22:00) σπουδαίο συναπάντημα των δυο ομάδων στο Champions League.

Ο άλλοτε αριστερός οπισθοφύλακας τόνισε πως αρκετές ομάδες, όπως η Τσέλσι, η Βέρντερ Βρέμης, η Λάτσιο και η ίδια η Ρεάλ επισκέφθηκαν το «Καραϊσκάκης», δίχως όμως να καταφέρουν να κερδίσουν. Δήλωσε πως ο αγώνας θα είναι πολύ δύσκολος για την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο, ενώ σχολίασε και την κριτική που δέχεται ο Βάσκος.

Τέλος, χαρακτήρισε «πολεμιστές» τους παίκτες του Ολυμπιακού.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν μπορεί να αντέξει δύο συνεχόμενες ισοπαλίες. Όλοι αγχώνονται αμέσως. Είναι αδύνατο για έναν παίκτη να βγει εκεί και να χάσει σκόπιμα. Αυτό είναι σουρεαλιστικό.

«Ήρθε η Τσέλσι, ήρθε η Βέρντερ, ήρθε η Λάτσιο, ήρθε η Ρεάλ Μαδρίτης... και κανείς δεν μας νίκησε στην έδρα μας».

Θυμήθηκε επίσης την ισοπαλία χωρίς γκολ στην Αθήνα και τη νίκη των Μαδριλένων με 4-2 στο «Μπερναμπέου», όπου οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με 2-1 με κεφαλιά του Ζούλιο Σέζαρ.

«Επρόκειτο να γίνει 3-3... αλλά φυσικά, είναι η Ρεάλ Μαδρίτης: χάνεις την συγκέντρωσή σου για ένα δευτερόλεπτο και κάνουν το 4-2. Είναι μια ομάδα πολεμιστών (σσ ο Ολυμπιακός), πειθαρχημένη, είναι πάντα άβολα στο γήπεδό της. Δεν θα είναι εύκολο για τη Ρεάλ».