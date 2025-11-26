Ο Ολυμπιακός έκανε ανάρτηση στα social media γύρω από τις προετοιμασίες που γίνονται για το κορεό πριν το μεγάλο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Άπαντες μετρούν αντίστροφα για τη σπουδαία μάχη ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική του Champions League.

Το γήπεδο θα είναι κατάμεστο καθώς το sold out ανακοινώθηκε σχεδόν μία ώρα από την έναρξη των εισιτήριων και οι οπαδοί αναμένεται να δώσουν βροντερό παρών.

Ο επίσημος λογαριασμός έκανε ανάρτηση στα social media και έδειξε τις προετοιμασίες που γίνονται για το κορεό που έχουν ετοιμάσει οι φίλοι των Πειραιωτών για πριν τη σέντρα.

Πρόκειται να καλύψει σχεδόν όλο το γήπεδο, δημιουργώντας μία εικόνα που θα καθηλώσει την Ευρώπη.