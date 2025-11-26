Ολυμπιακός-Ρεάλ: Οι οπαδοί ετοιμάζουν κορεό που θα καλύψει όλο το γήπεδο
Άπαντες μετρούν αντίστροφα για τη σπουδαία μάχη ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική του Champions League.
Το γήπεδο θα είναι κατάμεστο καθώς το sold out ανακοινώθηκε σχεδόν μία ώρα από την έναρξη των εισιτήριων και οι οπαδοί αναμένεται να δώσουν βροντερό παρών.
Ο επίσημος λογαριασμός έκανε ανάρτηση στα social media και έδειξε τις προετοιμασίες που γίνονται για το κορεό που έχουν ετοιμάσει οι φίλοι των Πειραιωτών για πριν τη σέντρα.
Πρόκειται να καλύψει σχεδόν όλο το γήπεδο, δημιουργώντας μία εικόνα που θα καθηλώσει την Ευρώπη.
Our castle is getting ready for tonight! 😍 pic.twitter.com/jyvQh4zAIM— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 26, 2025
