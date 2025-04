Αποδέκτης αποδοκιμασιών από τους οπαδούς της Ρεάλ έγινε ο Κιλιάν Μπαπέ, που εκτίει την ποινή του και βρέθηκε στο γήπεδο της ομάδας για να παρακολουθήσει τον αγώνα κόντρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Τον... αποδιοπομπαίο τράγο τους φαίνεται πως έχουν βρει στη Μαδρίτη. Ο Κιλιάν Μπαπέ... σταυρώθηκε από τα ισπανικά media μετά τον αποκλεισμό της Ρεάλ από το Champions League, όμως τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο δύσκολα για αυτόν στο παιχνίδι των Μερένγκες απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο.

🚨 The official broadcast showed Kylian Mbappé's face on the screen. Some of the fans at the Bernabéu started to whistle. pic.twitter.com/vhGXPwVcaJ