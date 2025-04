Χάνσι Φλικ: «Πανηγύρισα την αμυντική ενέργεια του Μαρτίνεθ σαν γκολ, περήφανος για αυτήν την ομάδα»

Ο Χάνσι Φλικ μίλησε για την πολύ σημαντική νίκη της Μπαρτσελόνα απέναντι στη Λεγκανές, που την έστειλε στο +7 από τη Ρεάλ, αποδίδοντας τα εύσημα στους παίκτες του και ιδιαίτερα στον Ινίγο Μαρτίνεθ.

Ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών του εμφανίστηκε ο Χάνσι Φλικ μετά τη νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Λεγκανές (0-1), με τον Γερμανό τεχνικό να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αμυντική λειτουργία της ομάδας και στην εμφάνιση του Ινίγο Μαρτίνεθ.

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο και πολύ σημαντικό παιχνίδι. Είμαι πολύ περήφανος για ό,τι έχει κάνει η ομάδα μου τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες», δήλωσε αρχικά ο προπονητής των Μπλαουγκράνα που πλέον είναι στο +7 από τη δεύτερη στη βαθμολογία Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Γερμανός τεχνικός στάθηκε ιδιαίτερα στην αφοσίωση των παικτών του, αλλά και στην εκπληκτική αμυντική ενέργεια του Μαρτίνεθ που τους έσωσε από το 1-1, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «Αυτό που ξεχωρίζει είναι πάνω απ’ όλα η δέσμευση του καθένα. Η τελευταία του επέμβαση του Ινίγο Μαρτίνεθ ήταν τέλεια. Ναι, τη γιόρτασα σαν γκολ. Ο Ινίγο όχι μόνο αποδίδει καλά, αλλά έχει και πολύ σημαντικό ηγετικό ρόλο. Σε αυτόν τον αγώνα, μας έδωσε πολλά. Δίνει σε όλους ώθηση.

Κρατήσαμε ξανά ανέπαφη την εστία μας. Ήταν ένα τέλειο ματς. Οι τρεις βαθμοί είναι πολύτιμοι. Μερικές φορές σκέφτεσαι μόνο τα ντέρμπι όπως με την Ντόρτμουντ ή την Ατλέτικο, αλλά υπάρχουν κι άλλα πολύ σκληρά παιχνίδια, όπως το σημερινό. Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα και κυρίως για τον τρόπο που αμύνθηκε».

🔵🔴 Hansi Flick: “Iñigo Martínez not only performs well, but he also has a very important leadership role”.



“In this match, he gave us a lot. He pushes everyone forward. It means everyone has the strength to fight until the final moments, and that was very useful”. pic.twitter.com/fykVR4dSSg