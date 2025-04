Με αυτογκόλ του Χόρχε Σάενθ, η Μπαρτσελόνα λύγισε με τα χίλια ζόρια την Λεγανές στην Μαδρίτη (1-0) και ανέβασε στο +7 την διαφορά της από την Ρεάλ Μαδρίτης, με ματς περισσότερο.

Εάν η Μπαρτσελόνα κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα στην Ισπανία, η Λεγανές θα μπορεί να πει ότι τη νίκησε μέσα στην Βαρκελώνη και ότι δεν δέχθηκε γκολ από κανέναν ποδοσφαιριστή της στα δύο μεταξύ τους παιχνίδια. Αυτή, όμως, στο μεταξύ μπορεί να έχει υποβιβαστεί!

Οι Μπλαουγκράνα… έφτυσαν αίμα στο «Μπουτάρκε» και χρειάστηκαν ένα αυτογκόλ για να φτάσουν στη νίκη (1-0), χάρη στην οποία ανέβηκαν στο +7 από την δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης, με ματς περισσότερο, στην κούρσα τίτλου της La Liga.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν από την αρχή την κατοχή της μπάλας σε ποσοστά 70% και πάνω, αλλά οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που άγγιξαν πρώτοι το γκολ, με πλασέ του Αντριά Αλτιμίρα από το ύψος του πέναλτι που έβγαλε με πολύ δύσκολη απόκρουση ο Βόιτσεχ Στσέσνι, κρατώντας το μηδέν στην εστία του (12’).

Οι Μπλαουγκράνα, οι οποίοι δυσκολεύονταν να βρουν κενούς χώρους, απάντησαν δέκα λεπτά αργότερα με σουτ του Ζιλ Κουντέ που κόντραρε στον Σέρχιο Γκονθάλεθ και υποχρέωσε τον Μάρκο Ντιμίτροβιτς να κάνει εξαιρετική απόκρουση.

Ένα σουτ του Λαμίν Γιαμάλ στην εξωτερική πλευρά των διχτυών και ένα κακό κοντρόλ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι σε μια αντεπίθεση με προοπτικές ήταν ό, τι είχε να επιδείξει από εκεί και πέρα στο πρώτο μέρος η ομάδα του Χάνζι Φλικ, η οποία έχασε με τραυματισμό τον Αλεχάντρο Μπάλντε.

Οι Μαδριλένοι ήταν άψογα στημένοι στα μετόπισθεν και έψαχναν να αιφνιδιάσουν στην κόντρα, κάτι που παραλίγο να κάνουν στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο Ραφίνια έδιωξε τελευταία στιγμή ενώ ο Ντάνιελ Ράμπα, ο οποίος λίγο πριν είχε ένα σουτ άουτ, ετοιμάζονταν να «εκτελέσει» τον Στσέσνι.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ απέτρεψε το 1-0 στο φινάλε του πρώτου 45λεπτου και είχε συμμετοχή στο 0-1, το οποίο ήρθε στο 49’… από σπόντα. Συρτή σέντρα του Ραφίνια από τα αριστερά, ο Χόρχε Σάενθ πέφτει για να προλάβει την μπάλα πριν αυτή φτάσει στον Λεβαντόφσκι και, άθελά του, την στέλνει στο βάθος της εστίας της ομάδας του.

