Μια διπλωματική αλλά από την άλλη όχι και τόσο ευχάριστη για την Μπαρτσελόνα απάντηση, έδωσε ο Άγγλος φορ σχετικά με τις φήμες που τον συνδέουν με τους Καταλανούς.

«Φρένο» (;) στις ορέξεις της Μπαρτσελόνα για πιθανή απόκτησή του ενδεχομένως να έβαλε με τις δηλώσεις του ο Χάρι Κέιν.

Ο Άγγλος στράικερ το τελευταίο διάστημα έχει συνδεθεί με το ρεπορτάζ των Καταλανών, καθώς πολλαπλά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για απόφαση της διοίκησης Λαπόρτα να προχωρήσει στην πληρωμή της ρήτρας του στην Μπάγερν Μονάχου, ύψους 65 εκατ. ευρώ το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο 32χρονος ρωτήθηκε σχετικά με αυτά τα σενάρια από την Bild, δίνοντας μια απάντηση που ναι μεν δεν «ακυρώνει» πιθανή μετακόμισή του στην Βαρκελώνη, από την άλλη όμως τόνισε πως είναι χαρούμενος στο Μόναχο και δεν έχει μιλήσει με κανέναν εκπρόσωπο των πρωταθλητών Ισπανίας.

«Δεν έχω καμία επαφή με κανέναν. Νιώθω πολύ άνετα, παρόλο που δεν έχουμε συζητήσει ακόμη την κατάστασή μου με την Μπάγερν.

Οπότε, καμία βιασύνη... Είμαι πραγματικά χαρούμενος στο Μόναχο. Είναι πολύ απίθανο να αλλάξει κάτι μετά από αυτή τη σεζόν».