Έντρικ: «Στην Ρεάλ έχουμε τους τέσσερις καλύτερους παίκτες στον κόσμο, εγώ είμαι ο ΚΑΝΕΝΑΣ»

Ο Έντρικ έκανε άκρως συνειδητοποιημένες μετά την εντυπωσιακή ισοπαλία της Ρεάλ Μαδρίτης με την Σοσιεδάδ με 4-4 και την πρόκρισή της στον τελικό του Copa Del Rey.

Η Ρεάλ Μαδρίτης εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό του Copa Del Rey, μετά το εντυπωσιακό εντός έδρας 4-4 στην παράταση (3-4 κ.δ.) που έφερε χθες με την Ρεάλ Σοσιεδάδ. Ο νεαρός Έντρικ, που ξεκίνησε ως βασικός το ματς και γίνεται πολύς λόγος για τις λίγες ευκαιρίες που παίρνει, σκόραρε στο 30ο λεπτό του αγώνα ισοφαρίζοντας σε 1-1 για την «βασίλισσα» και αντικαταστάθηκε στο 66ο λεπτό για να περάσει στην θέση του Κιλιάν Μπαπέ.

Μετά το φινάλε του αγώνα και την πρόκριση της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό, ο 18χρονος Βραζιλιάνος φορ κλήθηκε να κάνει δηλώσεις και να σχολιάσει όλο αυτό το θέμα, με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει πως έχει μπροστά του τέσσερις από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο και ο ίδιος ακόμη είναι ο κανένας, οπότε αυτό που πρέπει να κάνει είναι να δουλέψει σκληρά έτσι ώστε να καταφέρει να μείνει στην Μαδρίτη όλη του την ζωή.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Εδώ εμείς έχουμε τον Βινίσιους, τον Μπαπέ, τον Μπέλινγκχαμ και τον Ροντρίγκο... τους τέσσερις καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Εγώ είμαι ο ΚΑΝΕΝΑΣ... Είμαι εδώ για να δουλέψω και δεν έχει σημασία ποιος ξεκινάει (τα παιχνίδια). Πρέπει να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και να δουλέψω σκληρά ώστε να μείνω στην Ρεάλ Μαδρίτης όλη μου την ζωή».

