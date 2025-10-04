Η Ρεάλ Μαδρίτης έβγαλε αντίδραση μετά την πεντάρα στο «Μετροπολιτάνο» και με οδηγούς το δίδυμο Βινίσιους - Μπαπέ ξεπέρασε το δύσκολο τεστ της Βιγιαρεάλ για να επιστρέψει προσωρινά στην κορυφή.

Η βαριά ήττα στο «Μετροπολιτάνο» έχριζε αντίδρασης. Και το μεσοβδόμαδο ματς απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι δεν ήταν επαρκές τεστ για να εξαχθούν συμπεράσματα. Η πραγματική ευκαιρία ήταν απέναντι στην εντυπωσιακή φετινή Βιγιαρεάλ του Μαρθελίνο που... αθόρυβα έχει σκαρφαλώσει στην τρίτη θέση της La Liga. Και με τους Βινίσιους - Μπαπέ να βρίσκουν δίχτυα, η Ρεάλ επέστρεψε στον ίσιο δρόμο. Με τους δυο τους πρωταγωνιστές οι Μερένγκες λύγισαν το Κίτρινο Υποβρύχιο που έπαιζε με δέκα παίκτες από το 77΄κι ανέβηκαν ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας, αλλά με ματς περισσότερο από τη Μπαρτσελόνα.

Προβάδισμα με «διπλό» Βινίσιους

Από την αρχή του αγώνα η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε τη κατοχή της μπάλας σε σημείο όπου τα ποσοστά ξεπέρασαν το 70% στο πρώτο μέρος, απειλώντας για πρώτη φορά στο 7΄ με σουτ του Γκιουλέρ μέσα από την περιοχή που πέρασε λίγο πάνω από το δοκάρι. Οι γηπεδούχοι κυκλοφορούσαν με υπομονή τη μπάλα και προσπαθούσαν να δημιουργήσουν ρήγματα στην αντίπαλη άμυνα και τελικά άγγιξαν το γκολ σε δυο διαφορετικές περιπτώσεις μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα.

Αρχικά στο 22΄ο Τσουαμενί αστόχησε με σκαστή κεφαλιά από θέση βολής, ενώ στιγμές αργότερα ο Βέιγκα με σωτήριο τάκλιν αρνήθηκε το γκολ στο πλασέ του Μασταντουόνο κι ενώ η μπάλα είχε πορεία προς τα δίχτυα. Κι αφού η Ρεάλ δεν έβρισκε γκολ, λίγο έλειψε να το πληρώσει. Στο 41΄κι έπειτα από εξαιρετική κάθετη στην πλάτη της άμυνας, ο Ολουσαβέγι έφυγε απέναντι από τον Κουρτουά, αλλά ο Βέλγος άπλωσε το τεράστιο κορμί του και τον νίκησε στο τετ-α-τετ.

Ο τελευταίος λόγος του ημιχρόνου πάντως άνηκε κι αυτός στους Μερένγκες, όταν τέσσερα λεπτά μετά ο Μασταντουόνο άγγιξε ξανά το γκολ με όμορφο πλασέ που ξύρισε το δοκάρι του Τένιας από τα όρια της περιοχής. Ό,τι ωστόσο δεν κατάφερε σε πολλαπλές ευκαιρίες στο πρώτο μέρος, το πέτυχε στο ξεκίνημα του δεύτερου. Στο 47΄ο Βινίσιους πάτησε περιοχή και με τη βοήθεια της κόντρας νίκησε τον Τένιας από πλάγια θέση για να βάλει μπροστά τη Βασίλισσα.

Οι γηπεδούχοι μετά το γκολ ήλεγχαν τον ρυθμό, κατέβασαν όμως ταχύτητα και λίγο έλειψε να το πληρώσουν στο 62΄από γύρισμα του Πεπέ στην περιοχή που δεν βρήκε αποδέκτη τον Μικαουτάτζε, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι σε μαρκάρισμα του Μιλιτάο. Σφύριγμα για πέναλτι ωστόσο καταλογίστηκε λίγο αργότερα στην απέναντι περιοχή.

Στο 68΄ο Ράφα Μαρίν έπεσε πάνω στον Βινίσιους, ο Βραζιλιάνος ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε με... δυσκολία τον Τένιας που βρήκε τη μπάλα, αλλά εκείνη πέρασε κάτω από το κορμί του. Στιγμές αργότερα ήταν η σειρά της Ρεάλ να ζητήσει πέναλτι και να μην το πάρει σε μαρκάρισμα του Τένιας πάνω στον Βινίσιους, ο οποίος αργότερα κράτησε τη Βιγιαρεάλ ζωντανή με δυο αποκρούσεις σε κοντινές προσπάθειες του Μπέλινγκχαμ (72΄).

Μείωσε η Βιγιαρεάλ, αποβολή και... υπογραφή Μπαπέ

Κι αφού ο Άγγλος δεν καθάρισε το ματς σε εκείνο το σημείο, το Κίτρινο Υποβρύχιο... τορπίλισε με σουτάρα του Μικαουτάζε στο 73΄στη γωνία του Κουρτουά για να μειώσει σε 2-1. Πέντε λεπτά αργότερα ωστόσο ο Μουρίνο αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη για φάουλ στον Βινίσιους και έδωσε την ευκαιρία στη Ρεάλ να κλειδώσει το τρίποντο. Έπειτα από κλέψιμο του Μπέλινγκχαμ ψηλά, Μπραΐμ Ντίαθ και Μπαπέ έκρυψαν τη μπάλα στην περιοχή, προτού ο τελευταίος την εμφανίσει στα δίχτυα στο 83΄για το τελικό αποτέλεσμα.

Ρεάλ Μαδρίτης (Τσάμπι Αλόνσο): Κουρτουά, Βαλβέρδε, Μιλιτάο, Χάουσεν, Καρέρας, Τσουαμενί, Θεμπάγιος (64΄Καμαβινγκά), Γκιουλέρ (64΄Μπέλινγκχαμ), Μασταντουόνο (75΄Μπραΐμ Ντίαθ), Βινίσιους, Μπαπέ (83΄Ροντρίγκο)

Βιγιαρεάλ (Μαρθελίνο): Τένιας, Μουρίνο, Μαρίν, Βέιγκα, Κάρντονα, Κομεσάνα, Παρτέι, Γκέι (74΄Πεντράθα)γ, Μπουτσανάν (46΄Πεπέ), Μολέιρο (46΄Μικαουτάτζε), Ολουβασέγι (82΄Αλτιμίρα)

Με το βλέμμα στην... τετράδα η Μπιλμπάο

Νίκη που την ανέβασε στην πέμπτη θέση πανηγύρισε η Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε, η οποία λύγισε με 2-1 την Μαγιόρκα κι ανέβηκε προσωρινά στην 5η θέση της βαθμολογίας. Ο Ινιάκι Γουίλιαμς άνοιξε το σκορ στο 9΄από την άσπρη βούλα για τους Βάσκους, με τον Σάμου Κόστα να ισοφαρίζει στο 77΄σε 1-1. Τρία λεπτά αργότερα ωστόσο ο Ρεγκό ανάκτησε το προβάδισμα για τη Μπιλμπάο που σφράγισε το τρίποντο.

Νωρίτερα η Τζιρόνα επιβλήθηκε με 2-1 επί της Βαλένθια και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη La Liga που την απομάκρυνε από τον επικίνδυνη ζώνη. Νίκη πανηγύρισε και η Λεβάντε που πέρασε με 2-0 από την έδρα της Οβιέδο και σκαρφάλωσε στη 12η θέση της βαθμολογίας.