Ο Κιλιάν Μπαπέ και ο Αρντά Γκιουλέρ έστειλαν το δικό τους μήνυμα για το κουραστικό ταξίδι στο Καζακστάν και την αναμέτρηση με την Καϊράτ.

Καμία ομάδα δεν αντιμετωπίζει μεγαλύτερες προκλήσεις σε ταξίδια ούτε καλείται να κάνει περισσότερες υπερβάσεις στο φετινό Champions League από την Καϊράτ Αλμάτι.

Η Καϊράτ διένυσε τρεις ζώνες ώρας και ένα ρεκόρ 6.900 χιλιομέτρων για το πρώτο της ματς, χάνοντας με 4-1 από τη Σπόρτινγκ στη Λισαβόνα πριν δύο εβδομάδες. Ωστόσο, δυσκολίες υπήρξαν και για τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ταξίδεψε 6.441 χιλιόμετρα για να αγωνιστεί στην… Κεντρική Ασία.

Το Αλμάτι, η πρώην πρωτεύουσα του νότου του Καζακστάν, είναι πιο κοντά στο Πεκίνο απ’ ό,τι στη Μαδρίτη. Οι Μαδριλένοι πέταξαν 13 ώρες ώστε να φτάσουν, πτήση που διαρκεί πέντε ώρες περισσότερο απ’ όσο θα χρειαζόταν για να φτάσουν στη Νέα Υόρκη.

Ωστόσο, το Καζακστάν αποτελεί μέλος της UEFA από το 2002 και συμμετέχει πλήρως στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό σύστημα. Ο Αρντά Γκιουλέρ με μια φωτογραφία που ανάρτησε, παρουσίασε τον Μπαπέ να κοιμάται στο ειδικά διαμορφωμένο κρεβάτι του αεροπλάνο και τον Γάλλο να σχολιάζει «Δεν ήταν εύκολο το ταξίδι στο Καζακστάν…». Ουσιαστικά ο Γάλλος σταρ προετοίμασε τους παίκτες του Ολυμπιακού, της Πάφου και της Μπριζ που θα ταξιδέψουν στο Αλμάτι.

Θυμίζουμε, πως οι Πειραιώτες θα παίξουν στο Καζακστάν στις 9 Δεκεμβρίου, όπου και οι καιρικές συνθήκες δεν θα είναι καθόλου εύκολες. Οσο για την Καϊράτ, αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες γεωγραφικές προκλήσεις, αφού πρέπει να ταξιδέψει συνολικά περίπου 25.000 χιλιόμετρα για τα τέσσερα εκτός έδρας ματς των ομίλων.