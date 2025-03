Κόντρα σε μια Ρεάλ Σοσιεδάδ που έπαιζε (ορθά) με δέκα από το 17’, η Μπαρτσελόνα έφτασε σε εμφατική νίκη (4-0) που την ανέβασε στην πρώτη θέση της La Liga, στο +1 από την Ατλέτικο και στο +3 από την Ρεάλ - Νίκη... παραμονής της Λεγανές (1-0 την Χετάφε) με ανάποδο ψαλίδι στο 90'+2'!

«Πιο καλή η μοναξιά» είναι το τραγούδι αφιερωμένο στα (πρόσφατα) 60ά γενέθλια του Χάνζι Φλικ, ο οποίος είδε την Μπαρτσελόνα να ξεπερνάει με άνεση το εμπόδιο της Ρεάλ Σοσιεδάδ (4-0) και να ανεβαίνει στην κορυφή της ισπανικής La Liga, ούσα πλέον μόνη της, στο +1 από την Ατλέτικο Μαδρίτης και στο +3 από την Ρεάλ.

Οι φιλοξενούμενοι, παρότι έπαιζαν με πολλές απουσίες (Αζέρ, Κούμπο και Σούτσιτς οι πιο σημαντικές), μπήκαν δυνατά και κατάφεραν να σκοράρουν μόλις στο τρίτο λεπτό με τον Σέρχιο Γκόμεθ, γκολ που ακυρώθηκε ορθά, αφού είχε προηγηθεί οφσάιντ του Χάβι Λόπεθ.

Η Σοσιεδάδ έδειχνε αποφασισμένη να κοντράρει στα ίσα την αντίπαλό της, την πίεζε ψηλά και δυσκόλευε την κυκλοφορία της, αλλά όλα ανατράπηκαν στο 17ο λεπτό, όταν ο Αρίτς Ελουστόντο αποβλήθηκε ορθά επειδή σταμάτησε αντικανονικά τον Ντάνι Όλμο, ενώ αυτός έφευγε μόνος του προς την εστία του Άλεξ Ρεμίρο.

Με παίκτη λιγότερο οι Βάσκοι έχασαν τα… αυγά και τα καλάθια, αφού αδυνατούσαν να αλλάξουν μια πάσα στο αντίπαλο μισό, με τους Καταλανούς να έχουν την απόλυτη κατοχή της μπάλας και το πιο σημαντικό, γνωρίζοντας καλά τι να την κάνουν.

Στο 25’, ο Λαμίν Γιαμάλ «χόρεψε» τον Χάβι Λόπεθ, πάσαρε στον Όλμο μέσα στην περιοχή και αυτός, βλέποντας πολύ έξυπνα τον Ζεράρ Μαρτίν να προωθείται στο δεύτερο δοκάρι του σέρβιρε την μπάλα, με τον νεαρό αριστερό μπακ να σημειώνει με ωραίο σουτ το πρώτο του γκολ ως επαγγελματίας για το 1-0.

Insane dribble from Yamal

Insane assist from Dani Olmo

Insane goal by Gerard Martin pic.twitter.com/xSO0g66fsf