Παράταση θα πάρει η επιστροφή του Αντρέας Κρίστενσεν στη δράση, καθώς ο αμυντικός της Μπαρτσελόνα υπέστη υποτροπή στο πρόβλημα που έχει στη γάμπα του και δεν θα είναι τελικά διαθέσιμος για τη Σοσιεδάδ (2/3).

Ο Αντρέας Κρίστενσεν έχει αγωνιστεί για μόλις 26 λεπτά τη φετινή σεζόν, στην πρεμιέρα της La Liga απέναντι στη Βαλένθια τον περασμένο Αύγουστο. Έκτοτε, ο 28χρνος αμυντικός της Μπαρτσελόνα έχει αντιμετωπίσει συνεχή προβλήματα τραυματισμού, τα οποία τον έχουν κρατήσει εκτός δράσης, με πιο σημαντικό εκείνον στον αχίλλειο.

Ο Δανός στάθηκε άτυχος, καθώς στην προπόνηση των Μπλαουγκράνα ενόψει της αναμέτρησης με τη Σοσιεδάδ την Κυριακή (2/3, 17:15), ο μυϊκός τραυματισμός που είχε στη γάμπα του υποτροπίασε και έτσι δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» επιστρέφοντας στην αποστολή και στο γήπεδο. Το... πισωγύρισμα επιβεβαίωσε ο Χάνσι Φλικ στη συνέντευξη Τύπου.

«Ήταν στις επιλογές μας για αύριο, αλλά τραυματίστηκε και περιμένουμε να δούμε πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό», επεσήμανε ο Γερμανός τεχνικός.

Barcelona defender Andreas Christensen, who has not played since August, has suffered an injury setback just days after returning to full fitness.#FCB | #LaLiga



