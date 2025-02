Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται κοντά σε μια ιστορική συνεργασία με τη Louis Vuitton, που θα αντικαταστήσει τη Zegna, για τη δημιουργία πολυτελών ενδυμάτων για τις ομάδες ποδοσφαίρου και μπάσκετ του συλλόγου.

Η Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται να είναι κοντά στην ολοκλήρωση μιας ιστορικής συμφωνίας με έναν από τους κορυφαίους οίκους μόδας παγκοσμίως! Όπως αναφέρει η «VERSUS», η Louis Vuitton αναμένεται να αντικαταστήσει τη Zegna ως επίσημος συνεργάτης μόδας του συλλόγου, αναλαμβάνοντας τη θέση από την επόμενη σεζόν.

Η εμβληματική γαλλική μάρκα έχει καταφέρει να αφήσει το αποτύπωμά της στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Πέρυσι, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ της Ρεάλ Μαδρίτης έγινε «φίλος του οίκου» της Louis Vuitton, ενώ η εταιρεία ανέλαβε επίσης τη διάσημη φωτογράφιση των Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022.

