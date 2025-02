Με δύο αγωνιστικές τιμωρήθηκε ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ μετά την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε στην ισοπαλία της Ρεάλ Μαδρίτης με την Οσασούνα το Σάββατο (15/02, 1-1).

Στην Ισπανία και τη La Liga, η διαιτησία φέρνει τα πάνω-κάτω σχεδόν σε κάθε αγωνιστική, κάτι που έγινε και το περασμένο Σάββατο στην αναμέτρηση της Οσασούνα με την Ρεάλ Μαδρίτης (15/02).

Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ αποβλήθηκε στο 39ο λεπτό του αγώνα με απευθείας κόκκινη από τον διαιτητή, Μουνουέρα Μοντέρο, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο διεθνής Άγγλος τον έβρισε και για αυτό τον απέβαλε από το ματς.

Η πειθαρχική επιτροπή της RFEF αποφάσισε να τιμωρήσει τον ποδοσφαιριστή της Βασίλισσας με ποινή δύο αγωνιστικών, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει τις αναμετρήσεις απέναντι σε Τζιρόνα (23/02) και Μπέτις (02/03) για τη La Liga.

The decision has been made for Real Madrid's Jude Bellingham.#BBCFootball #LaLiga pic.twitter.com/IsMTLcguPa