«Μύλος» στη La Liga για τη διαιτησία του αγώνα Οσασούνα - Ρεάλ, με τους Μαδριλένους να κατηγορούν τον ρέφερι πως... χάθηκε στη μετάφραση όταν απέβαλε τον Μπέλινγκχαμ.

Μέσα σε τρεις αγωνιστικές η Ρεάλ Μαδρίτης είδε τη διαφορά που είχε χτίσει απέναντι σε Ατλέτικο και Μπαρτσελόνα να εξανεμίζεται, με τελευταία «μαχαιριά» την ισοπαλία 1-1 στην έδρα της Οσασούνα. Ενώ οι Μαδριλένοι είχαν προηγηθεί με τον Μπαπέ, η αποβολή του Μπέλινγκχαμ στο 40΄ανέτρεψε τις ισορροπίες και παράλληλα οδήγησε σε νέο γύρο αντιπαραθέσεων στην Ισπανία για τη διαιτησία.

Συγκεκριμένα σε μια στιγμή διαμαρτυρίας προς τον διαιτητή Μουνουέρα Μοντέρο, ο τελευταίος αποφάσισε να του δείξει απευθείας κόκκινη και να τον αποβάλλει από το παιχνίδι. «Σου μιλάω με σεβασμό. F@@ck off» φαίνεται να λέει ο Μπέλινγκχαμ, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο «Movistar», προτού ο ρέφερι τον τιμωρήσει με κόκκινη κάρτα.

Εν συνεχεία το τηλεοπτικό δίκτυο αποκαλύπτει και τη συνομιλία του διαιτητή με τον Λούκα Μόντριτς, ο οποίος από την πλευρά του προσπαθούσε να του εξηγήσει πως ο Μπέλινγκχαμ δεν τον εξύβρισε. Αντίθετα ο ρέφερι επέμενε πως ο Μπέλινγκχαμ του επιτέθηκε με το... περιβόητο αγγλικό «F@@ck you», με συνέπεια να τον αποβάλλει.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Άγγλος τόνισε πως τα βίντεο που έχουν βγει στην επιφάνεια διαψεύσουν τα όσα έγραψε ο ρέφερι στο φύλλο αγώνα, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος βρέθηκε και ο προπονητής της Ρεάλ, Κάρλο Αντσελότι.

«Είναι παρεξήγηση. Αν δείτε τα βίντεο, μπορείτε να το επιβεβαιώσετε. Είπα αυτά τα λόγια (σ.σ f@ck off) όταν μιλούσα μόνος μου, ενώ είχα ήδη γυρίσει την πλάτη. Είναι δύσκολο όταν ο διαιτητής λέει ότι τον πρόσβαλα, ενώ ξεκάθαρα δεν το έκανα. Χαίρομαι που έχουν βγει τα βίντεο σαν απόδειξη, που διαψεύδουν όσα έγραψε στο φύλλο αγώνα» τόνισε ο Μπέλινγκχαμ, ενώ από την πλευρά του ο Αντσελότι πρόσθεσε:

«Νομίζω ότι ο διαιτητής δεν καταλαβαίνει καλά αγγλικά. Δεν είπε ''f@@k you, είπε f@@k off'' που στα ισπανικά σημαίνει φύγε από μπροστά μου σε ελεύθερη μετάφραση. Έχουν συμβεί πράγματα σε αυτά τα τρία τελευταία παιχνίδια που έχουν δει όλοι και δεν έχω όρεξη να προσθέσω περισσότερα γιατί θέλω να είμαι στον πάγκο για το επόμενο παιχνίδι».

Σε περίπτωση πάντως που η La Liga δεν πειστεί από την υπεράσπιση των Μαδριλένων, τότε ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ κινδυνεύει να τιμωρηθεί με τέσσερις έως δώδεκα αγωνιστικές.

