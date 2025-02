Η αποβολή του Τζουντ Μπέλινγκχαμ στον αγώνα με την Οσασούνα μπορεί να του κοστίσει από 4 έως 12 αγώνες, εφόσον επιβεβαιωθεί η προσβολή προς τον διαιτητή.

Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ αποβλήθηκε στον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με την Οσασούνα από τον διαιτητή Μουνιέρα Μοντέρο, μετά από έντονο διάλογο μεταξύ τους στο 39ο λεπτό. Η αποβολή ήρθε υπό το φόντο των διαιτητικών αποφάσεων και φημολογείται ότι ο Άγγλος μέσος προσέβαλε τον διαιτητή.

Η τύχη του 21χρονου σταρ εξαρτάται πλέον από την αναφορά του διαιτητή. Αν επιβεβαιωθεί η προσβολή, τότε ο χαφ της Βασίλισσας μπορεί να αντιμετωπίσει πειθαρχική τιμωρία από 4 έως 12 αγώνες. Σύμφωνα με τον Κώδικα Πειθαρχίας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (RFEF), η προσβολή προς τον διαιτητή ή άλλα μέλη της διαιτητικής ομάδας τιμωρείται με αποβολή από 4 έως 12 αγώνες.

Εάν επιβληθεί η μέγιστη ποινή, ο Μπέλινγκχαμ θα χάσει πολλούς αγώνες της Ρεάλ Μαδρίτης, συμπεριλαμβανομένων των αναμετρήσεων με Τζιρόνα, Μπέτις και Ράγιο στη La Liga, καθώς και τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ισπανίας με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Bellingham thinks nobody speaks English in Spain and he can insult whoever he wants



pic.twitter.com/X7y7sCO6ma