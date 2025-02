Η Ρεάλ Μαδρίτης ενισχύεται με σημαντικές επιστροφές, ενώ η Σίτι βλέπει τα προβλήματα να συσσωρεύονται πριν τη μεγάλη ρεβάνς (19/2).

Ο Κάρλο Αντσελότι έχει ξανά στη διάθεσή του τους Αντόνιο Ρούντιγκερ, Νταβίντ Αλάμπα και Λούκας Βάσκεθ, οι οποίοι επιστρέφουν από τραυματισμούς και διεκδικούν θέση στη βασική ενδεκάδα για τον κρίσιμο αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μάντσεστερ Σίτι στο Champions League.

Οι Μαδριλένοι προετοιμάζονται για τη ρεβάνς της φάσης των νοκ-άουτ (19/2), έχοντας το πλεονέκτημα μετά τη νίκη τους με 3-2 στο «Έτιχαντ». Με το δεύτερο παιχνίδι να διεξάγεται στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, η Βασιλίσσα ενισχύεται σημαντικά, καθώς οι τρεις παίκτες επιστρέφουν έτοιμοι να βοηθήσουν την ομάδα στη μάχη για την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Στον αντίποδα, οι Πολίτες, που έχουν πάρει την κατηφόρα, αντιμετωπίζουν προβλήματα απουσιών, με τη συμμετοχή των Τζακ Γκρίλις και Νίκο Γκονζάλεςνα παραμένει αμφίβολη.

🚨⚪️ Toni Rüdiger, David Alaba and also Lucas Vázquez will be back available for Real Madrid from Tuesday.



They will be part of the squad to face Man City, confirms Carlo Ancelotti. pic.twitter.com/dcPcrWKz7s