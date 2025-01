Οι οπαδοί της Βαλένθια «πίκαραν» τον Βινίσιους με αφορμή τη δεύτερη θέση του στη Χρυσή Μπάλα, με συνθήματα και αφίσες που τον έδειχναν να κρατά μια μπάλα... παραλίας.

Οι σχέσεις των οπαδών της Βαλένθια με τον Βινίσιους είναι ίσως οι πιο τεταμένες αυτή τη στιγμή στο ισπανικό ποδόσφαιρο κι αυτό φάνηκε με το παραπάνω στο ματς των δύο ομάδων στο «Μεστάγια».

Στο γήπεδο όπου τον Μάιο του 2023 εισέπραξε ρατσιστικές χειρονομίες από την εξέδρα και αντίκρισε την πρώτη κόκκινη κάρτα της καριέρας του, ο Βίνι βίωσε ακόμα μία αποβολή αυτή τη φορά για το εκτός φάσης χτύπημα στον κίπερ των Νυχτερίδων, Ντιμιτριέφσκι, δίχως και πάλι να αποφύγει τα νεύρα και τους διαπληκτισμούς που δεν ξέφυγαν χάρη στην παρέμβαση των συμπαικτών του.

Οι οπαδοί της Βαλένθια είχαν αναμενόμενα τον Βίνι ως «στόχο», επιλέγοντας αυτή τη φορά να τον «πικάρουν» για την απώλεια της Χρυσής Μπάλας στην ψηφοφορία που διεξήχθη τον περασμένο Οκτώβριο.

Συγκεκριμένα, οι φίλοι των γηπεδούχων τύπωσαν banner που απεικονίζει τον Βραζιλιάνο σταρ να κρατά μια... μπάλα παραλίας, ενώ εκτός από την οπτική αναπαράσταση φρόντισαν να το μεταφράσουν και... τραγουδιστά, φωνάζοντας το σύνθημα «Balon de Playa» κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.



